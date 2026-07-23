مرزهای خسروی و سومار آماده میزبانی باشکوه از زائران اربعین شد

به گزارش خبرنگار مهر منوچهر حبیبی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای راهبردی اربعین استان کرمانشاه، با اشاره به آمادگی مرزهای خسروی و سومار برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: اتفاقات بسیار خوبی در دو مرز خسروی و سومار رقم خورده است و این موضوع را تنها مسئولان استان بیان نمی‌کنند، بلکه مسئولان کشوری، بازدیدکنندگان و زائرانی که از خارج استان به این مرزها مراجعه کرده‌اند نیز از خدمات ارائه‌شده ابراز رضایت داشته‌اند و این اقدامات بازتاب ملی پیدا کرده است.

وی افزود: با توجه به زیرساخت‌های فراهم شده، یقین دارم امسال اربعینی باشکوه‌تر خواهیم داشت و استقبال زائران از مرزهای استان، به ویژه مرزهای خسروی و سومار، افزایش خواهد یافت.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت مدیریت منسجم اطلاع‌رسانی اربعین، گفت: اخبار مربوط به مرزهای خسروی و سومار باید به صورت روزانه منتشر شود و اطلاع‌رسانی رسمی صرفاً از طریق سخنگوی ستاد اربعین استان یا فرمانداران انجام گیرد تا مردم اخبار صحیح و موثق را از منابع رسمی دریافت کنند.

حبیبی با اشاره به ضرورت ساماندهی پارکینگ‌ها و مدیریت تردد خودروها در مسیرهای منتهی به مرزها، تصریح کرد: نباید اجازه پارک خودروها در حاشیه جاده‌های منتهی به مرز داده شود، زیرا پارکینگ‌های استان ظرفیت کافی دارند و بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار جای پارک با امکانات مناسب، روشنایی، بیمه، سرویس‌های بهداشتی و سایر خدمات مورد نیاز زائران آماده شده است.

وی با قدردانی از استان‌های معین که برای خدمت‌رسانی به زائران به کرمانشاه اعزام می‌شوند، اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند از نیروهای اعزامی به بهترین شکل میزبانی کنند، زیرا این عزیزان برای خدمت به زائران اربعین و کمک به استان در کرمانشاه حضور پیدا می‌کنند.

استاندار کرمانشاه بر فضاسازی فرهنگی مسیرهای منتهی به مرز خسروی تأکید کرد و گفت: محور سه‌راهی نصرآباد تا مرز خسروی باید با نصب پرچم، آذین‌بندی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و تأمین روشنایی مناسب، جلوه‌ای در شأن اربعین حسینی پیدا کند و در این زمینه هیچ محدودیتی برای تأمین امکانات وجود ندارد.

وی همچنین استقرار موکب‌های توانمند در مرزهای استان را ضروری دانست و افزود: موکب‌هایی باید در مرزها مستقر شوند که بتوانند به صورت شبانه‌روزی خدمات مناسب از جمله آب، غذا و سایر نیازهای زائران را تأمین کنند، زیرا زائران در هر ساعت از شبانه‌روز ممکن است به این خدمات نیاز داشته باشند.

حبیبی با اشاره به آغاز فعالیت مرز سومار در تردد زائران اربعین خاطرنشان کرد: امسال نخستین سال فعالیت این مرز در ایام اربعین است و موفقیت آن اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر خدمات مطلوبی ارائه شود، زائران بهترین مبلغان این مرز خواهند بود و در سال‌های آینده استقبال بیشتری از مرز سومار صورت خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: هرجا برای تکمیل زیرساخت‌ها و خدمات مرز سومار نیاز به حمایت استان باشد، آمادگی کامل برای تأمین آن وجود دارد، زیرا راه‌اندازی این مرز برای مردم گیلانغرب، ایوان و استان کرمانشاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استاندار کرمانشاه خواستار اجرای برنامه‌های فرهنگی و آذین‌بندی در مسیر گیلانغرب تا سومار شد و گفت: دهیاران، شوراهای اسلامی و مجموعه‌های مردمی نیز باید در فضاسازی فرهنگی این محور مشارکت فعال داشته باشند تا فضای اربعینی در این مسیر به خوبی نمایان شود.

وی بر برنامه‌ریزی برای نخستین اعزام کاروانی زائران از مرز سومار تأکید کرد و افزود: بهتر است نخستین خروج زائران از این مرز به صورت کاروانی و با حضور چندین دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و خودروهای شخصی انجام شود تا تصاویر مناسبی از این رویداد ثبت و اطلاع‌رسانی شود.

حبیبی نظارت مستمر بر مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی را ضروری دانست و اظهار کرد: وضعیت سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه‌ها، نظافت، نصب پرچم، بنرهای خیرمقدم و فضاسازی اربعینی این مجتمع‌ها باید به صورت مستمر و بر اساس چک‌لیست مشخص مورد ارزیابی قرار گیرد، زیرا این مراکز نقش مهمی در رضایتمندی زائران دارند.

وی در پایان با بیان اینکه «زینت اربعین، کارهای فرهنگی است»، گفت: بخش عمده زیرساخت‌های مرز خسروی تکمیل شده و از سال آینده باید تمرکز اصلی بر توسعه برنامه‌های فرهنگی باشد. کمیته فرهنگی اربعین نیز باید با برگزاری جلسات مستمر و استفاده از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی و نیروهای مجرب، برنامه‌های فرهنگی اربعین را با جدیت بیشتری دنبال کند.