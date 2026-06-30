به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه ظهر سه شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه شهرستان مشگینشهر که با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: تکمیل پروژههای سفر رئیسجمهور در مشگینشهر با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به بازدید از پروژه میدان مرکزی میوه و ترهبار مشگینشهر افزود: این پروژه با همت شهرداری و شورای اسلامی شهر از سال گذشته آغاز شده و برای اجرای آن بیش از یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است که روند پیشرفت آن رضایتبخش و امیدوارکننده است.
استاندار اردبیل از آغاز عملیات اجرایی پایگاه امداد و نجات جادهای مشگینشهر نیز خبر داد و گفت: این پروژه نقش مهمی در ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی و کاهش زمان امدادرسانی به حوادث جادهای خواهد داشت.
امامی یگانه با اشاره به بازدید از محور چهارخطه مشگینشهر - اهر تصریح کرد: در این بازدید مقرر شد عملیات آسفالتریزی این محور در نخستین فرصت اجرایی شود تا بخشی از مطالبات مردم منطقه در حوزه حملونقل و ایمنی جادهها محقق شود.
وی همچنین به روند اجرای نهضت ملی مسکن در شهرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در قالب این طرح در دست ساخت است که حدود ۴۳۰ واحد آن در مراحل پایانی قرار دارد و مقرر شد زیرساختهای مورد نیاز به ویژه شبکه فاضلاب با سرعت بیشتری تکمیل شود تا این واحدها در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
امامی یگانه از بازدید پروژه مصلای مشگینشهر نیز خبر داد و افزود: برای ادامه اجرای این پروژه نیز اعتبارات لازم در نظر گرفته شده تا روند تکمیل آن شتاب گیرد
وی با قدردانی از فرماندار، مدیران اجرایی استان و مسئولان شهرستان خاطرنشان کرد: مصوبات سفرهای گذشته به مشگینشهر با تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان از پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد برخوردار است که این موضوع نشاندهنده پیگیری مستمر و اهتمام مسئولان در اجرای تعهدات است.
استاندار اردبیل با تأکید بر لزوم تکمیل پروژههای مصوب سفر رئیسجمهور اظهار کرد: در سفر رئیسجمهور، یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی مشگینشهر اختصاص یافته که از مهمترین آنها میتوان به تکمیل بیمارستان ولیعصر (عج)، اجرای پایاب سد سبلان، پروژه آبرسانی مشگینشهر و تصفیهخانه فاضلاب اشاره کرد.
وی ادامه داد: از مجموع اعتبارات مصوب، تاکنون حدود ۶۴۰ میلیارد تومان برای سال نخست تخصیص یافته و تلاش میکنیم با تأمین منابع مالی لازم، پروژههای اولویتدار شهرستان در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسند.
تکمیل طرحهای نیمهتمام
امامی یگانه در پایان بر تداوم حمایت از پروژههای عمرانی و توسعهای مشگینشهر تأکید کرد و گفت: تکمیل طرحهای نیمهتمام، توسعه زیرساختهای خدماتی و عمرانی و پاسخگویی به مطالبات مردم از مهمترین اولویتهای مدیریت استان در مسیر توسعه متوازن شهرستان مشگینشهر است.
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