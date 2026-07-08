به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در شورای اداری شهرستان انگوت که با حضور نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسؤولان استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور، انرژی‌های تجدیدپذیر است و امروز ۲ مزرعه خورشیدی هرکدام با ظرفیت تولید برق ۳ مگاوات به ارزش ۳۵۰میلیارد تومان که دارای ارزش روز ۴۵۰میلیارد تومان هستند، به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در سطح استان اردبیل ۱۵۰ مگاوات ناترازی انرژی وجود دارد که در همین مقدار پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۸۰درصد در حال انجام عملیات اجرایی هستند

استاندار اردبیل ادامه داد: ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مرحله بررسی توسط مشاور بوده و ۵۹ مگاوات نیروگاه خورشیدی دیگر در مرحله آغاز عملیات اجرایی است.

امامی یگانه بیان کرد: تصفیه‌خانه آب شرب شهرستان انگوت جزو مهمترین پروژه‌های شهرستان محسوب می‌شود که علاوه بر آب شرب شهر انگوت، ۱۵۶ روستا را هم تحت پوشش قرار خواهد داد.

وی تصریح کرد: تامین اعتبار این پروژه از منابع مختلف پیگیری خواهد شد و تکمیل پایاب سدهای عمارت و تازه‌کند که یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار را پوشش داده و آب‌رسانی ۲۷ قشلاق عشایری شهرستان را انجام خواهد داد، جزو تاکیدات و مصوبات است.

استاندار اردبیل گفت: با توجه به ظرفیت‌ شهرستان انگوت، تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی ۲ شهرک شیلات با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ۲ شهرک دیگر تخصصی در حوزه‌های مختلف با تامین زیرساخت‌های لازم، طی ماه‌های آینده آغاز شود.

امامی یگانه با تاکید بر پیشرفت و آغاز روند عملیات اجرایی پروژه‌های مختلف در شهرستان انگوت، تشریح کرد: تکمیل ساختمان دولت در شهر انگوت و بخشداری دره‌رود، تامین زمین مسکن ملی، اجرای طرح شهرداری‌ها، عملیات اجرایی مرکز جامع سلامت، اجرای طرح‌های هادی در ۲۴ روستا و اجرای ۱۸ دکل مخابراتی و آسفالت راه‌های فرعی و روستایی جزو مصوبات سفر به شهرستان انگوت است که برای این پروژه‌ها اعتبارات لازم تخصیص یافته است.

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وی اظهار کرد: شروع عملیات اجرایی شهرک گلخانه‌ای، تامین زیرساخت‌ها و اجرای ناحیه صنعتی شهرستان انگوت، همچنین اجرای پروژه مجتمع دامپروری ۵هزار راس که زیرساخت‌های لازم تامین می‌شود، در هفته‌ها و ماه‌های آینده در دستور کار خواهد بود.

