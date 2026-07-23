میرزاده: مرکز اهدای خون کرمانشاه جمعه فعال است

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از فراخوان اهدای خون در استان خبر داد و اظهار کرد: مرکز اهدای خون واقع در میدان فرمانداری کرمانشاه روز جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵ آماده پذیرش اهداکنندگان و خیرخواهان برای کمک به بیماران است.
وی افزود: این مرکز از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر فعال خواهد بود و شهروندان میتوانند با مراجعه به این مرکز، در امر خداپسندانه اهدای خون مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت تداوم اهدای خون، گفت: نیاز بیماران به خون و فرآوردههای خونی همیشگی است و مشارکت مردم در این امر حیاتی میتواند نجاتبخش جان چندین بیمار باشد.
میرزاده با بیان اینکه یک واحد خون میتواند به تأمین نیاز چند بیمار کمک کند، از مردم نوعدوست کرمانشاه خواست با حضور در مراکز اهدای خون، همچنان یاریرسان بیماران باشند.
وی خاطرنشان کرد: اهداکنندگان هنگام مراجعه به مرکز اهدای خون، کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند تا فرآیند پذیرش با سهولت بیشتری انجام شود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان از همراهی همیشگی مردم استان در زمینه اهدای خون قدردانی کرد و گفت: حضور گرم اهداکنندگان، پشتوانهای ارزشمند برای تأمین ذخایر خونی و کمک به بیماران نیازمند است.
کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از فعالیت مرکز اهدای خون میدان فرمانداری در روز جمعه دوم مردادماه خبر داد و از مردم خواست با اهدای خون، یاریرسان بیماران نیازمند باشند.
مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از فراخوان اهدای خون در استان خبر داد و اظهار کرد: مرکز اهدای خون واقع در میدان فرمانداری کرمانشاه روز جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵ آماده پذیرش اهداکنندگان و خیرخواهان برای کمک به بیماران است.
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