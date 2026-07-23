عبدالرضا حاجی‌علی‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شامگاه امشب پنجشنبه باند سارقان کابل‌های برق در پی اقدام مشترک دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و فرماندهی انتظامی شهرستان اراک شناسایی و متلاشی شد.

وی افزود: اعضای این شبکه در آخرین اقدام مجرمانه خود، شب گذشته کابل‌های اصلی شش پست برق واقع در مناطق شیخ مفید (میمک ۱)، ۳۰ متری، کوچه حیدری، خرم، چهارراه ستارخان،خیابان محسنی، بن‌بست ایمان،خیابان نبسانیان، کوچه کشیش و

خیابان راهزان، ۱۵ متری سعدی سرقت کردند.

فرماندار اراک تصریح کرد: سارقان که با استفاده از چند دستگاه خودرو و به‌صورت یک شبکه سازمان‌یافته اقدام به سرقت می‌کردند، پس از دستگیری به ارتکاب جرائم خود اعتراف کردند.

حاجی‌علی‌بیگی تأکید کرد: در برخورد با افرادی که به اموال عمومی و زیرساخت‌های حیاتی مرتبط با رفاه مردم تعرض کنند، هیچ‌گونه اغماضی وجود نخواهد داشت و با متخلفان با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.