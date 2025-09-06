  1. استانها
انهدام باند سارقان مسلح در محلات

محلات- فرمانده انتظامی شهرستان محلات از شناسایی و دستگیری باند پنج نفره سارقان مسلح طلاجات منازل در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا جنتی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت طلا از منازل و از بانوان کهنسال در مناطق مختلف شهرستان محلات و تیراندازی به شهروندان موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: تیم عملیاتی تشکیل و اعضای اصلی باند بزرگ و حرفه‌ای سارقان مسلح این پرونده طی رصد اطلاعاتی و در عملیات‌های پیچیده در محلات و ۲ استان دیگر شناسایی و دستگیر و تعداد دو نفر از خریداران اموال مسروقه نیز بلافاصله شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ جنتی با بیان اینکه این سارقان با حضور در منزل شهروندان و تهدید با سلاح گرم اقدام به سرقت می‌کردند، افزود: در بازرسی از محل اختفای متهمان طلاجات و اقلام سرقتی و تعداد دو قبضه سلاح کلاشینکف و کلت کمری که در صحنه‌های سرقت از آنها استفاده می‌شد همراه با مهمات کشف شد.

وی گفت: این سارقان در بازجویی‌های پلیس به ۱۵ فقره سرقت طلاجات از شهروندان با تهدید اسلحه اعتراف کردند.

