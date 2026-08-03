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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

کشف طلای سرقتی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در عملیات ضربتی پلیس اراک

کشف طلای سرقتی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در عملیات ضربتی پلیس اراک

اراک - فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: در عملیاتی ضربتی، دو سارق حرفه‌ای منازل را که طلا به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال را به سرقت برده بودند، در این استان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره با اشاره به وقوع یک فقره سرقت منزل در اراک، اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۵ شهر صنعتی با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و رصد مستمر، موفق شدند محل تردد سارقان را در یکی از محلات این شهرستان شناسایی کنند.

وی افزود: در ادامه این عملیات، مأموران پلیس در یک اقدام ضربتی، هر دو متهم را حین سرقت و پیش از فرار، به‌طور کامل دستگیر کردند.

سردار تاجره با اشاره به نتایج تحقیقات فنی پلیس، تصریح کرد: متهمان در جریان بازجویی‌ها به وقوع دو فقره سرقت منزل اعتراف کردند و در این راستا، تمامی اموال مسروقه شامل طلاجات، انواع ساعت و سایر اشیاء قیمتی به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال کشف و پس از شناسایی صاحبان اصلی، به مالباختگان تحویل داده شد.

وی بیان کرد: پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شده و جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با تأکید بر عزم جدی پلیس در تأمین امنیت شهروندان، گفت: پلیس با هرگونه ناامنی و اقدام مجرمانه ای که آرامش روانی و مالی مردم را هدف قرار دهد، بدون اغماض و در چارچوب قوانین و مقررات برخورد قاطع خواهد داشت وانتظار است شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6907732

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