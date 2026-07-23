رهبر شهید با فرهنگ مقاومت، نقشه دشمن برای تسلیم ایران را ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین راجی شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهبد که از سوی عتبه حسینیه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها برگزار شد اظهار کرد: حضور بیش از ۱۰ میلیون نفر از مردم عراق در مراسم رهبر شهید در عراق، رخدادی شگفتانگیز و جلوهای از پیوند عمیق میان دو ملت بود که تمامی تلاشهای دشمنان برای ایجاد اختلاف میان ایران و عراق را بیاثر کرد.
وی افزود: استکبار جهانی از سال ۲۰۰۳ تاکنون برنامهریزی گستردهای برای ایجاد شکاف میان دو ملت ایران و عراق انجام داده بود، اما محبت اهلبیت (ع) و محوریت امام حسین (ع) همه این نقشهها را ناکام گذاشت و همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز در پیام خود به ملت عراق فرمودند، حبالحسین عامل پیوند دلهای دو ملت است.
مدیر اندیشکده راهبردی سعداء ادامه داد: عظمت مراسم تشییع در نجف و کربلا به اندازهای بود که بازگشت پیکر مطهر به ایران با ساعتها تأخیر انجام شد و همین موضوع موجب تغییر در زمان برگزاری برنامههای پیشبینی شده در مشهد مقدس شد که خود بیانگر عظمت حضور مردم عراق است.
وی با قدردانی از مردم عراق، مراجع عظام، تولیت عتبات مقدسه و به ویژه آیتالله سیستانی اظهار کرد: ملت ایران قدردان این همراهی تاریخی هستند و این حضور باشکوه، پاسخی قاطع به سیاستهای تفرقهافکنانه دشمنان بود.
مکتب رشد، بزرگترین میراث امامین انقلاب است
راجی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی مکتبی را پایهگذاری کرد که محور آن رشد انسانها بود، گفت: مهمترین دستاورد این مکتب، پرورش ملتی بود که در بزنگاههای حساس تاریخی به میدان آمد و با بصیرت از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کرد.
وی افزود: اگر تاریخ ایران در دوران اشغال کشور در جنگ جهانی دوم با وضعیت امروز مقایسه شود، تفاوت آشکاری دیده میشود، زیرا مردم آن زمان نیز همین مردم بودند، اما به دلیل فقدان چنین نظام تربیتی، توان حضور مؤثر در صحنه را نداشتند.
مدیر اندیشکده راهبردی سعداء خاطرنشان کرد: ۴۷ سال تلاش امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب موجب شد ملت ایران به مرحلهای از رشد و بلوغ برسد که در حوادث مختلف، حضوری مسئولانه و آگاهانه داشته باشد و این بزرگترین ثمره انقلاب اسلامی است.
وی اظهار کرد: نخستین ویژگی این مکتب، تربیت روحیه مقاومت در میان مردم است و روحیهای که انسان را برای تحمل سختیها در مسیر اهداف الهی آماده میکند.
ایمان بدون مقاومت انسان را در آزمونها دچار لغزش میکند
راجی با تأکید بر اینکه گرایش طبیعی انسان، راحتطلبی است، افزود: مقاومت نقطه مقابل این روحیه است و انسان مؤمن زمانی حقیقت ایمان خود را نشان میدهد که در برابر دشواریها و تکالیف سخت الهی ایستادگی کند.
وی ادامه داد: بسیاری از کسانی که در واقعه عاشورا در کنار امام حسین (ع) قرار نگرفتند، مشکل اعتقادی در نماز و روزه نداشتند، بلکه روحیه مقاومت را از دست داده بودند و همین ضعف آنان را از یاری حق بازداشت.
مدیر اندیشکده راهبردی سعداء با اشاره به ماجرای عبیدالله بن حر جعفی گفت: امام حسین (ع) او را به یاری دعوت کرد، اما وی با اعتراف به ناتوانی خود در ایستادگی، از حضور در میدان خودداری کرد و تنها اسب و شمشیرش را پیشنهاد داد، در حالی که امام فرمودند به چنین یاری نیازی نیست.
وی تصریح کرد: قرآن کریم نیز مؤمنان را از تصور زندگی بدون امتحان برحذر داشته و ایمان، آغاز آزمونهای الهی است نه پایان آنها، از این رو انسان مؤمن باید در مسیر حق، سختیها را با صبر و استقامت تحمل کند.
ضعف روحیه مقاومت، جامعه اسلامی را دچار آسیب میکند
وی با اشاره به دوران حکومت امیرالمؤمنین (ع) اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات آن دوران، کاهش روحیه مقاومت در میان برخی مسلمانان بود؛ ضعفی که زمینه جسارت دشمنان و گسترش حملات سپاه معاویه را فراهم کرد.
راجی افزود: حضرت علی (ع) بارها از سستی یاران خود گلایه کردند و حتی فرمودند که حاضرند گروهی از آنان را با تعداد اندکی از یاران معاویه معاوضه کنند، زیرا دشمنان با وجود حرکت در مسیر باطل، فرمانبردار بودند اما بسیاری از مدعیان همراهی با امام، از انجام وظیفه الهی سر باز میزدند.
وی ادامه داد: این تجربه تاریخی نشان میدهد که جامعه مؤمن بدون روحیه مقاومت، در برابر دشمنان آسیبپذیر خواهد شد و این حقیقت در همه دورانها قابل مشاهده است.
دفاع از انقلاب اسلامی نیازمند شجاعت و تحمل سختیهاست
مدیر اندیشکده راهبردی سعداء با بیان اینکه دفاع از انقلاب اسلامی همواره با دشواریهایی همراه بوده است، اظهار کرد: بزرگان دین در طول تاریخ، سختترین شکنجهها و فشارها را تحمل کردند اما از مسیر تبلیغ و دفاع از حق عقبنشینی نکردند.
وی افزود: گاهی مشاهده میشود برخی افراد حتی از ترس تمسخر یا انتقاد دیگران، از دفاع آشکار از ارزشهای انقلاب اسلامی خودداری میکنند، در حالی که این مسیر همواره با هزینه همراه بوده و بدون تحمل سختی نمیتوان در آن موفق بود.
راجی با اشاره به شهدای پیش از انقلاب اسلامی گفت: شخصیتهایی همچون شهید آیتالله سعیدی و شهید دکتر لبافینژاد با تحمل شدیدترین شکنجهها، مسیر مبارزه را ادامه دادند و نباید فداکاریهای آنان به فراموشی سپرده شود.
وی همچنین به نقل خاطرهای از همسر شهید لبافینژاد پرداخت و افزود: این شهید در واپسین دیدار خود، همسرش را به ادامه راه انقلاب و تربیت فرزندی مقاوم سفارش کرد و تأکید داشت که پیروزی انقلاب اسلامی قطعی خواهد بود.
زندگی مجاهدان بزرگ، الگوی عملی مقاومت است
وی با اشاره به زندگی سیدحسن نصرالله و شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: مجاهدان بزرگ تاریخ معاصر، آسایش و رفاه را فدای دفاع از اسلام کردند و سالها در شرایط دشوار، مسئولیتهای سنگین خود را دنبال کردند.
راجی افزود: رهبر معظم انقلاب نیز از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف از دانشگاهها تا جبهههای دفاع مقدس، نماز جمعه، مسئولیتهای اجرایی و سپس رهبری نظام، همواره در خط مقدم مجاهدت حضور داشته و سختیهای فراوانی را تحمل کردهاند.
وی ادامه داد: صبر و استقامت رهبر معظم انقلاب در برابر فتنهها، فشارهای خارجی و توهینهای دشمنان، نمونهای روشن از روحیه مقاومت است که توانسته ملت ایران را نیز در همین مسیر تربیت کند.
نسخه سازش، تجربهای شکستخورده در جهان است
مدیر اندیشکده راهبردی سعداء در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضاسازیهای رسانههای معاند اظهار کرد: این جریانها تلاش میکنند فرهنگ مقاومت را ناکارآمد جلوه دهند و نسخه سازش با دشمن را به عنوان راهحل مشکلات کشور معرفی کنند.
وی افزود: برخلاف این ادعاها، بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران غربی نیز به موفقیت ایران در جنگ اخیر اذعان کردهاند و این اعترافها نشان میدهد که جمهوری اسلامی توانسته اهداف دشمن را ناکام بگذارد.
راجی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند عراق و لیبی تصریح کرد: هیچ ملتی با تسلیم در برابر آمریکا به عزت و پیشرفت نرسیده است و تجربه این کشورها نشان میدهد که نتیجه سازش، افزایش وابستگی و خسارتهای گسترده برای ملتها بوده است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه ملت ایران پیرو مکتب عاشورا است، گفت: آموزههای امام حسین (ع) بر ایستادگی در برابر ظلم و پرهیز از پذیرش ذلت استوار است و رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز با تربیت ملت بر اساس همین مکتب، فرهنگ مقاومت را به مهمترین سرمایه اجتماعی کشور تبدیل کرد.
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