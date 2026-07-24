بازسازی سریع ایران، رژیم اسرائیل را غافلگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی با استناد به تصاویر ماهوارهای و اظهارات مقامهای صهیونیستی و غربی نوشت که ایران با سرعتی فراتر از انتظار، زیرساختهای آسیبدیده در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی را بازسازی کرده است.
این گزارش، بازسازی پایگاههای موشکی، پلها، بنادر و مراکز تولیدی را نشانه توان صنعتی و ظرفیت بالای ایران در بازیابی توان زیرساختی خود دانست.
بر اساس این گزارش، یک مقام نظامی رژیم صهیونیستی اذعان کرده است پلی که با سه بمب هدف قرار گرفته بود، تنها ظرف چند روز بازسازی شد؛ موضوعی که به گفته این روزنامه، تردیدهایی را درباره اثربخشی اهداف انتخابشده برای حملات در میان مسئولان رژیم اسرائیل ایجاد کرده است.
ران کوخاو، فرمانده پیشین سامانههای پدافند هوایی رژیم صهیونیستی نیز در این گزارش تأکید کرده است که ایران از ظرفیت بالایی برای بازسازی برخوردار بوده و توانسته انبارهای تسلیحاتی خود را نیز مجدداً تکمیل کند.
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