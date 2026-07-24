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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

اینچه‌برون با ۳۹.۷ درجه گرم‌ترین نقطه گلستان شد

اینچه‌برون با ۳۹.۷ درجه گرم‌ترین نقطه گلستان شد

گرگان- مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی گلستان اعلام کرد: اینچه‌برون با ثبت دمای ۳۹.۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در روز گذشته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی گلستان، کمینه دمای پارک ملی گلستان صبح امروز جمعه ۱۷.۴ درجه سانتی‌گراد رسید و این منطقه همچنان خنک‌ترین نقطه استان به شمار می‌رود.

در میان شهرستان‌ها، علی‌آبادکتول با ثبت حداقل دمای ۲۱.۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهرستان گلستان بود، در حالی که اینچه‌برون با ثبت دمای ۳۹.۷ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان در روز گذشته لقب گرفت.

بر اساس این گزارش، حداقل دمای هوای گرگان صبح امروز ۲۱.۹ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و حداکثر دمای این شهر امروز به ۳۶ درجه رسید.

همچنین حداقل دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان شامل آق‌قلا ۲۱.۹، بندرگز ۲۳.۹، بندرترکمن ۲۳.۸، گنبدکاووس ۲۲.۲، مراوه‌تپه ۲۲.۵، مینودشت ۲۱.۱، کلاله ۲۲.۸ و هاشم‌آباد ۲۱.۹ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

کد مطلب 6897697

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