شکست تیم هندبال جوانان مقابل بحرین/ سهمیه جهانی پرید!

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات هندبال قهرمانی جوانان پسر آسیا ۲۰۲۶ امروز جمعه ۲ مرداد در چین آغاز شد و تیم ملی هندبال ایران رو در روی تیم ملی بحرین قرار گرفت.

بازیکنان جوان هندبال ایران که پس از انجام چند دیدار سخت در گروه B این رقابت‌ها با حضور تیم‌های کره جنوبی، ژاپن، امارات، کویت، قطر و هند، به عنوان یکی از تیم های صعود کننده به یک چهارم نهایی قدم به این دیدار گذاشته بودند، در پایان با نتیجه ۳۱-۲۴ بازی را به بحرین، عنوان‌دار ۵ دوره مسابقات قهرمانی آسیا در رده جوانان، واگذار کردند.

تیم هندبال جوانان کشورمان با قبول این شکست، از کسب سهمیه حضور در رقابتهای جهانی بازماندند.