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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

هندبال قهرمانی جوانان آسیا - چین

شکست تیم هندبال جوانان مقابل بحرین/ سهمیه جهانی پرید!

شکست تیم هندبال جوانان مقابل بحرین/ سهمیه جهانی پرید!

تیم ملی هندبال جوانان ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا برابر بحرین شکست خورد تا سهمیه جهانی را از دست بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات هندبال قهرمانی جوانان پسر آسیا ۲۰۲۶ امروز جمعه ۲ مرداد در چین آغاز شد و تیم ملی هندبال ایران رو در روی تیم ملی بحرین قرار گرفت.

بازیکنان جوان هندبال ایران که پس از انجام چند دیدار سخت در گروه B این رقابت‌ها با حضور تیم‌های کره جنوبی، ژاپن، امارات، کویت، قطر و هند، به عنوان یکی از تیم های صعود کننده به یک چهارم نهایی قدم به این دیدار گذاشته بودند، در پایان با نتیجه ۳۱-۲۴ بازی را به بحرین، عنوان‌دار ۵ دوره مسابقات قهرمانی آسیا در رده جوانان، واگذار کردند.

تیم هندبال جوانان کشورمان با قبول این شکست، از کسب سهمیه حضور در رقابتهای جهانی بازماندند.

کد مطلب 6897372

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