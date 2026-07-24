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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

موج دیگری از حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در کویت صورت گرفت

موج دیگری از حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در کویت صورت گرفت

در مرحله بیست و پنجم عملیات صاعقه ارتش جمهوری اسلامی ایران موج دیگری از حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در کویت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست‌وپنجمین مرحله عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوزات دشمن سلطه جو، ساعاتی پیش، «انبارهای تجهیزاتی ارتش تروریست آمریکا در اردوگاه العدیری، و «محل استقرار نظامیان آمریکایی در پادگان الدوحه» و «محل استقرار نیروهای دشمن مستکبر» در اردوگاه عریفجان کویت را هدف پهپادهای انهدامی آرش قرار داد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ادامه پرشدت سلسله عملیات پهپادی و موشکی در پاسخ به شرارتهای دشمن خبیث، خاطرنشان کرد: تهدیدات رییس جمهور خودشیفته آمریکا، عزم و اراده مردم و نیروهای مسلح را در مقابله با متجاوزان، محکم تر می‌کند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: هرگونه ماجراجویی نابخردانه و گشودن جبهه جدید، تکرار و استمرار اشتباهات راهبردی دشمن و آزمودن آزموده هاست که سرافکندگی دشمن و سربلندی و اقتدار ایران عزیز را در پی خواهد داشت.

کد مطلب 6897389
رامین عبداله شاهی

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