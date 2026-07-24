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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

زاغه مهمات و سوله‌های محل اسکان نفرات در پایگاه علی‌السالم متلاشی شدند

زاغه مهمات و سوله‌های محل اسکان نفرات در پایگاه علی‌السالم متلاشی شدند

بر اساس اطلاعیه شماره ۴۷ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک زاغه مهمات بسیار بزرگ و سوله‌های محل اسکان نفرات در پایگاه علی‌السالم، به طورکامل متلاشی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۷ خود، ضمن توصیه به رسانه‌های آمریکایی برای افشای آمار واقعی تلفات ارتش و شیوه‌های سانسور حکمرانان دروغگو برای مردمشان، اعلام کرد: یک زاغه مهمات بسیار بزرگ و سوله‌های محل اسکان نفرات در پایگاه علی السالم، به طورکامل متلاشی شدند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

ملت قهرمان بصیر و به پاخاسته ایران اسلامی؛ استمرار حضور شگفت انگیز شما مردم تاریخ ساز، عالم را به خیزش در مقابل ظالمان و زورگویان فرا می‌خواند و سوخت موشک و پهپادهای رزمندگان برای سرکوب استکبار است.

رزمندگان اسلام در ادامه عملیات تنبیهی علیه ارتش کودک‌کش آمریکا و در پاسخ به جنایات شیطان بزرگ، ساعتی پیش در موج ۲۷ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک "یا اباصالح المهدی ادرکنی" با پرتاب پهپادهای انهدامی فوق سنگین و پیشرفته، یک زاغه مهمات بسیار بزرگ را در پایگاه آمریکایی علی السالم هدف قرار داده و آن را با انفجارهای پی در پی به طور کامل متلاشی کردند.

همزمان سوله‌های محل اسکان نفرات این پایگاه مورد حمله قرار گرفت که ۶ سوله بزرگ به طور کامل نابود شد و به سه سوله دیگر خسارات اساسی وارد آمد و تعداد زیادی از عناصر دشمن کشته و زخمی شدند.

دشمن آمریکایی که در جنگ تحمیلی ۵ ماهه اخیر صدها کشته و بسیار بیشتر از این مجروح داده است و تخلیه روزانه انبوه زخمی‌های آن با هواپیمای آمبولانسی به بیمارستان آمریکایی در آلمان سند روشنی بر این تلفات بالا است، با دروغگویی به مردم خود مدعی است کمتر از ۲۰ کشته داده است.

این بر عهده رسانه‌های آمریکایی است که در مورد واقعیت‌های این جنگ و تلفات بالای ارتش آمریکا و خسارات سنگین آن و ارقام هزینه‌ها که همه از دید مردم پنهان نگاه داشته می‌شود، تحقیق کنند و آمار واقعی و شیوه‌های سانسور حکمرانان دروغگو را افشا کنند.

عملیات تنبیهی علیه متجاوزان ادامه دارد.

کد مطلب 6897417
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      0 0
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      من میگم: فکری به حال رادارها و تاسیسات باقیمانده موجود در ترکیه، آذربایجان و ... بکنید. لانچرهای موشک و موشک های ذخیره آنها را پراکنده و اختفا و استتار کنید. تجهیزات ضدزره و ضدهوایی پدافندی سبک مناسب پیشرفته(ضد پهپاد و جنگنده های پشتیبانی نزدیک) را به تعداد زیاد در بین نیروهای لازم و ضرور توزیع کنید. آمادگی و جایگیری نیرو جهت حملات زمینی، توپخانه راکتی و چریکی را برای قریب هدف قرار دادن پایگاهها و تاسیسات مهیا کنید. در هدف قرار دادن امکانات، تاسیسات و پایگاههای مورد استفاده حتمی و
    • IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      1 0
      پاسخ
      احتمالی به سرعت و شدت پیش دستی کنید. اجرای جنگ الکترونیک و حمله سایبری را بسیار بسیار جدی بگیرید.
    • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      0 0
      پاسخ
      شاید سربازان امریکایی چندان تاثیری نداشته باشند بعضی ها ممکن اهمیت بدن ولی با ز تاثیری نداره ،جلو این ماشین جنگی رو بگیرند با روش های مختلف ودفاع هم انجام بدهند ،

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