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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

پرداخت ۱۳ میلیارد تومان عوارض به پارک علم‌وفناوری لرستان

پرداخت ۱۳ میلیارد تومان عوارض به پارک علم‌وفناوری لرستان

خرم‌آباد - سرپرست اداره کل امور مالیاتی لرستان از پرداخت ۱۳ میلیارد و ۷۷۴ میلیون تومان عوارض به پارک علم‌وفناوری این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کرماجانی از پرداخت ۱۳ میلیارد و ۷۷۴ میلیون تومان عوارض متعلق به شرکت‌های مستقر در پارک علم‌وفناوری استان خبر داد.

وی بیان داشت: این مبلغ از محل عوارض پرداختی شرکت‌های مستقر در پارک علم‌وفناوری، طی دو ماه اخیر به‌حساب پارک علم‌وفناوری لرستان واریز شده است.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی لرستان با تأکید بر نقش درآمدهای مالیاتی در حمایت از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، افزود: پرداخت به‌موقع این عوارض، زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های پارک علم‌وفناوری و حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان خواهد بود.

کد مطلب 6897433

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