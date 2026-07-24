«عمّار» معیار حق و باطل در همه اعصار

خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ در آستانه سالروز شهادت مظلومانه عمّار بن یاسر صحابی بزرگوار رسول اکرم (ص)، فرصتی دست داد تا با سید حسین جعفری، از پژوهشگران و محققان تاریخ اسلام، استاد معارف دانشگاههای استان بوشهر و خدمتگزار مردم در کسوت بخشدار بخش ارم، به گفتوگو بنشینیم.
از وی پرسیدیم که چرا شخصیت عمّار پس از قرنها همچنان زنده و الهامبخش است و جهان معاصر، بهویژه ایران اسلامی، چه درسهایی میتواند از این پیر مکتب علوی بیاموزد.
چه ویژگیای در شخصیت عمّار بن یاسر وجود دارد که او را از دیگر صحابه پیامبر (ص) متمایز میکند و به «معیار حق» تبدیل میسازد؟
تمایز عمّار در یک کلمه خلاصه میشود: «سیر تحولی ایمان».
بسیاری از صحابه، ایمان را به ارث بردند یا در فضای آرام مدینه پذیرفتند، اما عمّار، ایمان را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس کرد. خانواده او، پدرش یاسر و مادرش سمیه، اولین شهدای راه اسلام بودند.
عمّار شکنجههایی را متحمل شد که کمتر کسی طاقت آن را داشت. این ایمانِ جوشیده از دل آتش و خون بود که بعدها پیامبر اکرم (ص) درباره او فرمودند: «عمّار با حق آمیخته شده و حق با گوشت و خون او درآمیخته است». این حدیث نبوی و البته آن پیشگویی معروف «تقتلک الفئه الباغیه» (تو را گروه ستمگر میکشند) باعث شد عمّار تبدیل به یک مقیاس و شاخص شود.
در فتنه صفین، هرکس میخواست بداند لشکر حق کدام است، نگاه میکرد عمّار در کدام صف شمشیر میزند. این، یعنی بصیرت عملی، نه صرفاً دانش تئوریک.
اشاره کردید به شهادت عمّار در صفین و حدیث «تقتلک الفئه الباغیه». تحلیل شما از تأثیر شهادت ایشان بر مسیر نبرد صفین و افشای چهره باطل چیست؟
دقیقاً نقطه عطف تاریخ اسلام همینجاست. شهادت عمّار یک رستاخیز وجدانها بود. ببینید، معاویه با یک پروپاگاندای سنگین و تطمیع و تهدید، تلاش میکرد مشروعیت جبهه امیرالمؤمنین (ع) را زیر سؤال ببرد. بسیاری از شامیان، بلکه برخی از کوفیان دچار تردید شده بودند.
در دوران خفقان پس از رحلت پیامبر (ص) نیز از انگشتشمار مدافعان ولایت بود. جوان امروز باید یاد بگیرد که اگر حرف حق را میزند، از تنهایی نهراسد؛ چراکه در تاریخ، جریان حق اغلب از اقلیتی مؤمن شروع شد اما وقتی عمّار، این پیرمرد ۹۳ ساله که همه او را به عنوان یار دیرین پیامبر میشناختند، در میدان نبرد به شهادت رسید، حدیث پیامبر (ص) مثل زلزله در اردوگاه دشمن پیچید.
خود معاویه وحشت کرد و برای توجیه این فاجعه گفت: «کسی که عمّار را به میدان آورده، او را کشته است!» که امیرالمؤمنین (ع) با صلابت پاسخ دادند: «پس طبق این منطق، پیامبر (ص) حمزه را کشت!» شهادت عمّار پرده از ریا برداشت و ثابت کرد که درگیری بر سر حکومت و قدرت نیست، بحث بر سر اسلام ناب علوی در برابر اسلام انحرافی اموی است.
به عنوان استاد معارف دانشگاه، فکر میکنید نسل جوان امروز ما چه درسهایی میتواند از عمّار بن یاسر برای زندگی در جهان معاصر و عبور از فتنههای پیچیده امروزی بیاموزد؟
سوال مهم ابن است، فتنههای امروز، مثل فتنه صفین، شمشیر و نیزه نیست؛ فتنه رسانه است، فتنه شناختی و ادراکی است. در این وانفسای اطلاعات، جوان ما باید چند ویژگی عمّار را در خود بازتولید کند:
نخست: حقمحوری، نه شخصمحوری کاذب. عمّار دنبال علی (ع) نبود چون علی (ع) پسرعموی پیامبر بود؛ او دنبال حق بود و تشخیص داده بود که علی (ع) معیار حق است.
دوم: شجاعت در تنهایی. عمّار در مکه تنها بود و شکنجه شد. در دوران خفقان پس از رحلت پیامبر (ص) نیز از انگشتشمار مدافعان ولایت بود. جوان امروز باید یاد بگیرد که اگر حرف حق را میزند، از تنهایی نهراسد؛ چراکه در تاریخ، جریان حق اغلب از اقلیتی مؤمن شروع شد.
سوم: پویایی و امید تا آخرین نفس. عمّار ۹۳ ساله بود، اما همچنان در خط مقدم جهاد تبیین و جهاد نظامی حاضر بود. این پیام را به جوانان ما میدهد که برای حقطلبی، بازنشستگی معنا ندارد. عرصه علم، سیاست، اقتصاد و فرهنگ ما نیازمند روحیه جهادی عمّارگونه است.
شما هماکنون در کسوت بخشدار بخش ارم مشغول به خدمتگزاری هستید. چگونه میتوان سیره عمّار را در عرصه مدیریت و خدمت به مردم جاری ساخت؟
من در این جایگاه، خود را نه یک مدیر، که خادم و خدمتگزار مردم شریف، صبور و نجیب بخش ارم میدانم.
عمّار یک ویژگی درخشان در مدیریت اجتماعی داشت: «سادهزیستی و همراهی با طبقات محروم». عمّار هیچگاه به اشرافیت و قدرت نچسبید. او همیشه کنار پابرهنگان و مستضعفانی بود که شاید صدایشان در هیاهوی خواص شنیده نمیشد عمّار یک ویژگی درخشان در مدیریت اجتماعی داشت: «سادهزیستی و همراهی با طبقات محروم». عمّار هیچگاه به اشرافیت و قدرت نچسبید. او همیشه کنار پابرهنگان و مستضعفانی بود که شاید صدایشان در هیاهوی خواص شنیده نمیشد.
درس بزرگ او برای مسئولان نظام اسلامی این است که اگر میخواهیم در راه حق باشیم، باید میان مردم باشیم، دردشان را حس کنیم و از برجهای عاج پایین بیاییم.
در بخشداری ارم، تمام تلاشمان بر این اصل استوار است که «خدمت بیمنت» و «شنیدن بیواسطه حرف مردم»، مصداق امروزی همان بصیرت و ولایتمداری عمّار است. مگر نه اینکه پیامبر فرمودند حق با عمّار است؟ حق امروز، رضایت مردم، عدالتمحوری و مبارزه با فساد است.
اگر بخواهید شخصیت عمّار را برای مخاطبان امروز ما در یک جمله جمعبندی کنید، چه میگویید؟
عمّار بن یاسر به ما آموخت که «بصیرت» یعنی عبور از غبار فتنهها، بدون زمین خوردن؛ و «شهادت» یعنی رسیدن به بالاترین مقام، در حالی که شمشیر به دست، در رکاب امام زمان خودت ایستادهای. امیدوارم مردم عزیزمان، بهویژه جوانان، با الگوگیری از این چهره درخشان، در مسیر حق و حقیقت ثابتقدم بمانند.
نظر شما