راهبردهای دشمن با شکست روبرو شده است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی سه شنبه شب در حاشیه اجتماع مردمی که در قالب برنامه‌های شبانه با حضور گسترده مردم برگزار شد، با بیان اینکه قدرت‌نمایی نیروهای مسلح، هیمنه آمریکا را در هم شکسته است، اظهار کرد: امروز ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری در سطح منطقه و جهان با انزوا و ضعف مواجه است.

وی افزود: این شرایط حاصل رهبری حکیمانه، مقاومت ملت ایران و فداکاری نیروهای مسلح در عرصه‌های مختلف است که توانسته‌اند بازدارندگی مؤثری ایجاد کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران در ادامه با اشاره به اقدامات راهبردی نیروهای مسلح در منطقه، آن را نشانه‌ای از هوشمندی و قاطعیت در برابر تهدیدات عنوان کرد و گفت: این اقدامات موجب تغییر موازنه قدرت به نفع جمهوری اسلامی شده و پیام روشنی به دشمنان مخابره کرده است.

وی همچنین توان دفاعی کشور در حوزه‌های موشکی و پهپادی را بسیار پیشرفته توصیف کرد و افزود: این ظرفیت‌ها به سطحی رسیده‌اند که هرگونه تهدید علیه منافع کشور با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

حسینی مازندرانی حضور گسترده مردم در اجتماعات شبانه را نشانه‌ای از آگاهی و حمایت عمومی دانست و تصریح کرد: این حضور، پشتوانه‌ای محکم برای نیروهای مسلح و بیانگر اتحاد ملی در دفاع از ارزش‌ها و امنیت کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش تعیین‌کننده رهبری در عبور از بحران‌ها اشاره کرد و گفت: در مقاطع حساس، تدابیر هوشمندانه رهبری مسیر کشور را به سمت ثبات و امنیت هدایت کرده و تبعیت از این رهنمودها امروز اهمیتی دوچندان دارد.