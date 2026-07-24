به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین هاشمی، ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه اصفهان در مصلی بزرگ امام خمینی(ره)، با اشاره به نقش وحدت در پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: حفظ انسجام و هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان برای ایجاد اختلاف در میان نمازگزاران، در همه زمانها ضروری است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) افزود: نماز جمعه در ایران، بهویژه در مناطق شیعهنشین، پیش از انقلاب اسلامی به فراموشی سپرده شده بود و تنها در چند شهر با جمعیتی اندک برگزار میشد، اما امام راحل با احیای این فریضه بزرگ، یکی از ماندگارترین اقدامات خود را رقم زدند و پنجم مرداد سال ۱۳۵۸ نخستین حکم امامت جمعه تهران را برای مرحوم آیتالله طالقانی صادر کردند.
رئیس دفتر نماینده ولیفقیه در استان اصفهان با اشاره به سخنان آیتالله طالقانی در دومین نماز جمعه تهران، گفت: آن مرحوم همواره بر حفظ اجتماعات و پرهیز از تفرقه تأکید داشت و هشدار میداد که دشمن با شایعهپراکنی و ایجاد اختلاف، به دنبال متلاشی کردن صفوف نمازگزاران است.
هاشمی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با وحدت مردم به پیروزی رسید، تصریح کرد: امروز نیز مهمترین آسیبی که میتواند اجتماعات دینی را تهدید کند، تفرقه و نفاق است.
وی با مقایسه جمعیت نمازگزاران در سالهای نخست انقلاب با وضعیت کنونی اظهار کرد: در سالهای ابتدایی برگزاری نماز جمعه در اصفهان، میدان امام(ره) مملو از جمعیت بود، اما امروز با وجود افزایش چندبرابری جمعیت کشور، شاهد کاهش حضور نمازگزاران هستیم که این موضوع نشان میدهد در پاسداشت این فریضه و ارزشهای نظام کاستیهایی وجود داشته و دشمن نیز از هر فرصتی برای فضاسازی و ایجاد شکاف استفاده کرده است.
مسئول ستاد برگزاری نماز جمعه اصفهان با استناد به سورههای «جمعه» و «منافقون» که در نماز جمعه تلاوت میشود، گفت: این آیات بر اهمیت اجتماع مؤمنان و پرهیز از نفاق تأکید دارد، زیرا نفاق نقطه مقابل وحدت و همدلی است.
وی از نمازگزاران و دستاندرکاران نماز جمعه خواست با اخلاقمداری، سعهصدر و پرهیز از پرخاشگری و اهانت، زمینه جذب بیشتر اقشار مختلف جامعه به نماز جمعه و جماعت را فراهم کنند.
هاشمی در پایان با قدردانی از حضور مردم و تلاش برگزارکنندگان نماز جمعه تأکید کرد: حفظ این سنگر عبادی و سیاسی، پشتوانه اقتدار نظام اسلامی است و با هوشیاری مردم، توطئههای دشمنان برای ایجاد تفرقه ناکام خواهد ماند.
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