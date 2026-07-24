به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاکنژاد وزیر نفت در حاشیه سفر رسمی علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق به تهران، در تشریح وضعیت صادرات انرژی به این کشور گفت: بخش عمدهای از برق عراق متکی به گاز صادراتی ایران است؛ به طوری که حجم عمده تولید برق در این کشور همسایه، به میزان گاز ارسالی از سوی ایران بستگی دارد.
وی در خصوص سازوکار مالی این مبادلات تجاری تصریح کرد: متناسب با صادرات گاز به عراق، وارداتی نیز از این کشور صورت میگیرد که این مبادلات در مقاطعی به صورت دوجانبه تهاتر میشود.
وزیر نفت این همکاری را نمونهای از روابط اقتصادی دو کشور خواند و با تأکید بر اینکه زمینههای متنوعی برای توسعه تعاملات میان ایران و عراق وجود دارد، ابراز امیدواری کرد که این محورها در مذاکرات امروز مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
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