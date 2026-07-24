به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا جامعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زهک، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، سالروز نخستین اقامه نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشت و اظهار کرد: نماز جمعه یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات هفتگی مسلمانان است که نقش مهمی در تقویت وحدت، انسجام، بصیرت و یاری دین خدا دارد.

امام جمعه موقت زهک با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بر حضور جوانان در نماز جمعه، افزود: این فریضه الهی همواره پایگاهی برای تقویت روحیه دینی، انقلابی و اجتماعی مردم بوده است.

عملیات مرصاد؛ نماد اقتدار ملت ایران

وی با گرامیداشت سالروز عملیات مرصاد، این عملیات را نماد اقتدار و هوشیاری رزمندگان اسلام دانست و گفت: دشمنان پس از پذیرش قطعنامه با تصور دستیابی سریع به اهداف خود، تهاجم گسترده‌ای را آغاز کردند، اما با مقاومت نیروهای انقلاب اسلامی شکست سنگینی را متحمل شدند.

وی افزود: عملیات مرصاد پیام روشنی برای دشمنان داشت که هرگونه تعرض به جمهوری اسلامی ایران با پاسخ قاطع و بازدارنده مواجه خواهد شد.

مهارت‌آموزی؛ زمینه‌ساز اشتغال و رونق اقتصادی

حجت‌الاسلام جامعی با تبریک روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، نیروی انسانی متخصص را مهم‌ترین سرمایه کشور عنوان کرد و گفت: توسعه آموزش‌های مهارتی، زمینه‌ساز رونق تولید، اشتغال و رشد اقتصادی است و جوانان باید با فراگیری مهارت‌های تخصصی، نقش مؤثری در پیشرفت کشور ایفا کنند.

وی با اشاره به جنگ ترکیبی و رسانه‌ای دشمن، بر ضرورت روایت صحیح دستاوردهای انقلاب اسلامی تأکید کرد و اظهار داشت: امروز جهاد تبیین یک وظیفه همگانی است و همه باید با تقویت امید و تبیین واقعیت‌ها، در برابر عملیات روانی و تبلیغات دشمن ایستادگی کنند.

امام جمعه موقت زهک افزود: هرگونه رفتار یا سخنی که موجب تضعیف روحیه مردم و جبهه مقاومت شود، در راستای اهداف دشمن ارزیابی می‌شود.

اربعین؛ فرصت نمایش وحدت و حمایت از جبهه مقاومت

حجت‌الاسلام جامعی با اشاره به نزدیک شدن اربعین حسینی، این اجتماع عظیم را فرصتی برای تبیین پیام نهضت عاشورا و اعلام همبستگی با جبهه مقاومت دانست و گفت: حضور در مراسم اربعین، علاوه بر بُعد معنوی، یک مأموریت فرهنگی و تبلیغی برای انتقال پیام مقاومت و عدالت‌خواهی به جهانیان است.

وی در پایان بر حفظ حضور مردمی در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: در کنار برگزاری باشکوه مراسم اربعین، باید با برپایی برنامه‌های فرهنگی، مواکب و اجتماعات مردمی در داخل کشور نیز زمینه تقویت وحدت، همدلی و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان فراهم شود.