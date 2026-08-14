به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی، در خطبه دوم نماز جمعه این هفته زهک ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به شرایط کنونی کشور و جنگ ترکیبی دشمن اظهار کرد: امروز مهم‌تر از جنگ نظامی، جنگ شناختی، ادراکی و رسانه‌ای است و دشمن تلاش می‌کند با عملیات رسانه‌ای، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

امام جمعه شهر زهک، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف امروز، جهاد تبیین است، افزود: باید جایگاه واقعی ایران در جهان، نقش جدید کشور در معادلات بین‌المللی و دستاوردهای نظام اسلامی برای مردم تبیین شود؛ چرا که غفلت در جنگ رسانه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت دشمن در تغییر افکار عمومی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین فرهنگ مقاومت خاطرنشان کرد: برخی امروز این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا باید مقاومت کنیم و برای آن هزینه بدهیم، در حالی که تجربه کشورهای مختلف نشان داده است هزینه سازش و تسلیم در برابر دشمن، به‌مراتب بیشتر از هزینه مقاومت است.

حجت‌الاسلام راشکی با اشاره به سرنوشت کشورهایی که مسیر سازش با قدرت‌های غربی را در پیش گرفتند، گفت: نمونه‌هایی مانند لیبی، مصر و جریان سازش در فلسطین نشان می‌دهد زمانی که ملت‌ها قدرت مقاومت خود را از دست می‌دهند، استقلال و امنیت آنها نیز دچار آسیب می‌شود.

وی تصریح کرد: فرهنگ ملت ایران، فرهنگ مقاومت است و مردم ما آگاهانه می‌دانند که برای حفظ عزت و استقلال باید هزینه‌هایی را پرداخت کنند، اما این هزینه‌ها در برابر هزینه وابستگی و تسلیم ناچیز است.

امام جمعه زهک همچنین با اشاره به وعده‌های الهی در حمایت از جبهه حق گفت: تاریخ نشان داده است که قدرت ایمان و اراده ملت‌ها می‌تواند بر قدرت‌های ظاهری غلبه کند و نمونه‌های آن را هم در داستان‌های قرآنی و هم در حوادث معاصر شاهد بوده‌ایم.

دشمن به دنبال تغییر روایت پیروزی‌ها و تضعیف انسجام ملی است

حجت الاسلام راشکی با بیان اینکه دشمن به دنبال تغییر روایت پیروزی‌هاست، افزود: دشمن تلاش می‌کند با برجسته کردن مشکلات، دستاوردها و موفقیت‌های کشور را نادیده بگیرد، در حالی که اهداف اصلی دشمن در مقابله با جمهوری اسلامی محقق نشده و نخواهد شد.

وی با اشاره به برخی شبهات درباره دشمنی ایران و آمریکا اظهار کرد: آغاز این دشمنی از سوی ایران نبوده است، بلکه سابقه دخالت‌ها و اقدامات آمریکا علیه ملت ایران از گذشته وجود دارد و ملت ایران هیچ‌گاه زیر بار زور و سلطه مستکبران نخواهد رفت.

امام جمعه زهک همچنین بر ضرورت حفظ کارآمدی نظام و تلاش مسئولان برای حل مشکلات مردم تأکید کرد و گفت: در شرایط جنگی، مسئولان باید بیش از گذشته دغدغه خدمت به مردم را داشته باشند و مشکلات موجود نباید به دستاویزی برای زیر سؤال بردن اصل نظام اسلامی تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مهم‌ترین وظیفه امروز را حفظ اتحاد و انسجام ملی دانست و افزود: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف میان اقوام و مذاهب مختلف در کشور است، اما مردم ایران بارها نشان داده‌اند که در دفاع از دین، وطن و آرمان‌های انقلاب، اختلافات را کنار می‌گذارند و متحد می‌ایستند.

حجت‌الاسلام راشکی با اشاره به حضور شیعه و اهل سنت در دفاع از کشور گفت: در دوران دفاع مقدس، جوانان شیعه و سنی در کنار یکدیگر برای دفاع از ایران اسلامی ایستادند و امروز نیز باید با حفظ این اتحاد مقدس، اجازه سوءاستفاده به دشمن داده نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همه مردم باید برای حفظ انسجام ملی و سربلندی ایران اسلامی تلاش کنند تا پرچم جمهوری اسلامی همچنان سرافراز باقی بماند.