به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه گرگان با اشاره به آموزههای قرآن کریم و خطبه متقین نهجالبلاغه اظهار کرد: اسلام ضمن اینکه حق مقابله با ظلم را به انسان داده است، صبر و بردباری را برتر و ارزشمندتر میداند.
وی با بیان اینکه تقوا به معنای کنارهگیری از جامعه نیست، افزود: انسان باتقوا در متن جامعه زندگی میکند، با ناملایمات و زمینههای گناه روبهرو میشود، اما با نفس خود مبارزه کرده و از مسیر حق خارج نمیشود.
امام جمعه گرگان خدمت به مردم را از مهمترین جلوههای تقوا دانست و گفت: کسانی که برای حفظ امنیت، سلامت و رفع مشکلات مردم از آسایش خود میگذرند و مسئولانی که با تلاش صادقانه در خدمت مردم هستند، مصداق واقعی تقوای مورد تأکید امیرالمؤمنین(ع) به شمار میروند.
نورمفیدی اظهار کرد: امید است همه مؤمنان بتوانند سبک زندگی خود را با معیارهای تقوا و اخلاق اسلامی منطبق سازند.
امام جمعه گرگان، در لخش،دیگر از سخنان خود با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز تأسیس نماز جمعه در نظام جمهوری اسلامی، اظهار کرد: نخستین نماز جمعه پس از انقلاب به امامت مرحوم آیتالله طالقانی در تهران برگزار شد و افتخار شهر گرگان نیز این است که همزمان با پایتخت، نماز جمعه در این شهر نیز اقامه شد.
وی با استناد به آیات سوره جمعه، نماز جمعه را کانون ذکر الهی و تقویت ایمان دانست و افزود: خداوند مؤمنان را دعوت میکند که با شنیدن ندای نماز جمعه، همه امور دنیوی را کنار گذاشته و به سوی یاد خدا بشتابند؛ زیرا یاد خدا آرامشبخش دلها و عامل استحکام ایمان است.
امام جمعه گرگان با اشاره به آثار معنوی ذکر الهی گفت: آرامش واقعی انسان نه با ثروت، قدرت و جایگاه اجتماعی، بلکه تنها با یاد خدا حاصل میشود و هرچه ارتباط انسان با خداوند عمیقتر باشد، آرامش و استقامت وی در برابر مشکلات نیز بیشتر خواهد شد.
نورمفیدی همچنین با اشاره به روایتی از ائمه اطهار(ع) خاطرنشان کرد: در روز جمعه، فرشتگان الهی در ورودی محل برگزاری نماز جمعه حاضر میشوند و نام شرکتکنندگان را ثبت میکنند که این موضوع، بیانگر جایگاه والای این فریضه الهی است.
وی در ادامه به شرایط کنونی کشور پرداخت و اظهار کرد: جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه است که با دشمنی آمریکا روبهرو است و امروز این دشمنی آشکارتر از گذشته شده است. دشمن در کنار تهدیدهای نظامی، تلاش میکند با جنگ روانی، روحیه مردم را تضعیف کرده و آنان را نسبت به آینده ناامید کند.
امام جمعه گرگان، ایجاد اختلاف و دوقطبی در جامعه را یکی از مهمترین راهبردهای دشمن برشمرد و افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیدهاند که با تفرقهافکنی و برهم زدن وحدت ملی، میتوانند به اهداف خود نزدیک شوند، از این رو همه مردم و جریانهای سیاسی باید مراقب باشند در زمین دشمن بازی نکنند.
نورمفیدی با انتقاد از توهین و تخریب مسئولان در فضای عمومی گفت: نقد منصفانه حق مردم است، اما اهانت، تهمت و افترا نه تنها کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه خواسته دشمن را محقق میسازد و از نظر شرعی و قانونی نیز قابل قبول نیست.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حفظ انسجام ملی اظهار کرد: امروز مهمترین نیاز کشور، حفظ وحدت، همدلی و پرهیز از اختلافات داخلی است. اگر این سرمایه اجتماعی حفظ شود، ملت ایران همانند گذشته از شرایط سخت نیز با موفقیت عبور خواهد کرد.
امام جمعه گرگان از مردم خواست با حضور پرشور در نمازهای جمعه، تقویت معنویت، حفظ وحدت و حمایت از منافع ملی، زمینه خنثی شدن توطئههای دشمنان را فراهم کنند.
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