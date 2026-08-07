به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمیدرضا جامعی در خطبه های نماز جمعه این هفته زهک، با تسلیت سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع)، اظهار کرد: این ایام فرصتی ارزشمند برای بهرهگیری از معنویت مجالس عزاداری اهلبیت(ع) و دعا برای پیروزی جبهه اسلام و مقاومت و نابودی جبهه کفر و استکبار است.
امام جمعه موقت شهرستان زهک با بیان اینکه خداوند متعال نعمتهای بزرگی به ملت ایران عطا کرده است، افزود: وجود رهبری دینی مقتدر و حکیم از بزرگترین نعمتهای الهی است و شکر عملی این نعمت، تبعیت از ولایت و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است.
وی مردم بصیر، ولایتمدار و مقاوم ایران اسلامی را از دیگر نعمتهای الهی برشمرد و تصریح کرد: ملت ایران در طول تاریخ با ایستادگی در کنار ولایت، در برابر ظلم مقاومت کرده و برای دفاع از آرمانها و ارزشهای خود هزینه داده است.
حجتالاسلام جامعی، راهپیمایی عظیم اربعین حسینی(ع) را جلوهای از وحدت، محبت، ایثار، همدلی و ظلمستیزی دانست و گفت: این اجتماع عظیم، بخشی از زیباییهای دوران ظهور را به نمایش میگذارد و نماد انسجام امت اسلامی است.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه خاطرنشان کرد: امروز یکی از مهمترین اهداف دشمن، ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان و ضربه زدن به انسجام داخلی کشور است؛ از اینرو هر اقدامی که به تضعیف وحدت ملی بینجامد، در راستای خواسته دشمن خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران با مدیریت مسئولان و همراهی مردم، ثبات و اقتدار خود را حفظ کرده است
امام جمعه موقت زهک ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش میکند با ایجاد آشوب، ناامنی روانی و انتشار شایعات، آرامش جامعه را بر هم بزند؛ بنابراین مردم باید با هوشیاری، فریب توطئهها و جنگ روانی دشمن را نخورند.
وی همچنین از خدمات مسئولان در شرایط سخت کشور قدردانی کرد و گفت: در حالی که بسیاری از کشورها در زمان جنگ با بحران و فروپاشی مواجه میشوند، جمهوری اسلامی ایران با مدیریت مسئولان و همراهی مردم، ثبات و اقتدار خود را حفظ کرده که این موضوع دستاوردی مهم به شمار میرود.
حجتالاسلام جامعی با اشاره به مطالبات مردم اظهار داشت: خونخواهی شهدای اخیر، بهویژه فرماندهان شهید و شهدای مقاومت، مطالبهای ملی و دینی است و ملت ایران از این حق خود عقبنشینی نخواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز افزود: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران، حاصل ایستادگی و جانفشانی نیروهای مسلح است و باید قدردان تلاشهای سپاه، ارتش و نیروهای دریایی کشور باشیم که با فداکاری از امنیت و منافع ملت دفاع میکنند.
امام جمعه موقت زهک در پایان تأکید کرد: عزت و اقتدار ایران اسلامی، ثمره مقاومت، وحدت و ایستادگی ملت است و این مسیر با تکیه بر ولایت و همدلی مردم ادامه خواهد یافت.
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