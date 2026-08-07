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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

حفظ وحدت و تبعیت از ولایت، مهم‌ترین سد در برابر توطئه‌های دشمن است

حفظ وحدت و تبعیت از ولایت، مهم‌ترین سد در برابر توطئه‌های دشمن است

زهک - امام جمعه موقت زهک گفت: مهم‌ترین وظیفه مردم در شرایط کنونی، حفظ وحدت، تقویت آرامش جامعه و تبعیت از ولایت برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا جامعی در خطبه های نماز جمعه این هفته زهک، با تسلیت سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع)، اظهار کرد: این ایام فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری از معنویت مجالس عزاداری اهل‌بیت(ع) و دعا برای پیروزی جبهه اسلام و مقاومت و نابودی جبهه کفر و استکبار است.

امام جمعه موقت شهرستان زهک با بیان اینکه خداوند متعال نعمت‌های بزرگی به ملت ایران عطا کرده است، افزود: وجود رهبری دینی مقتدر و حکیم از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است و شکر عملی این نعمت، تبعیت از ولایت و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است.

وی مردم بصیر، ولایتمدار و مقاوم ایران اسلامی را از دیگر نعمت‌های الهی برشمرد و تصریح کرد: ملت ایران در طول تاریخ با ایستادگی در کنار ولایت، در برابر ظلم مقاومت کرده و برای دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های خود هزینه داده است.

حجت‌الاسلام جامعی، راهپیمایی عظیم اربعین حسینی(ع) را جلوه‌ای از وحدت، محبت، ایثار، همدلی و ظلم‌ستیزی دانست و گفت: این اجتماع عظیم، بخشی از زیبایی‌های دوران ظهور را به نمایش می‌گذارد و نماد انسجام امت اسلامی است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه خاطرنشان کرد: امروز یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن، ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان و ضربه زدن به انسجام داخلی کشور است؛ از این‌رو هر اقدامی که به تضعیف وحدت ملی بینجامد، در راستای خواسته دشمن خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران با مدیریت مسئولان و همراهی مردم، ثبات و اقتدار خود را حفظ کرده است

امام جمعه موقت زهک ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش می‌کند با ایجاد آشوب، ناامنی روانی و انتشار شایعات، آرامش جامعه را بر هم بزند؛ بنابراین مردم باید با هوشیاری، فریب توطئه‌ها و جنگ روانی دشمن را نخورند.

وی همچنین از خدمات مسئولان در شرایط سخت کشور قدردانی کرد و گفت: در حالی که بسیاری از کشورها در زمان جنگ با بحران و فروپاشی مواجه می‌شوند، جمهوری اسلامی ایران با مدیریت مسئولان و همراهی مردم، ثبات و اقتدار خود را حفظ کرده که این موضوع دستاوردی مهم به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام جامعی با اشاره به مطالبات مردم اظهار داشت: خونخواهی شهدای اخیر، به‌ویژه فرماندهان شهید و شهدای مقاومت، مطالبه‌ای ملی و دینی است و ملت ایران از این حق خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز افزود: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران، حاصل ایستادگی و جانفشانی نیروهای مسلح است و باید قدردان تلاش‌های سپاه، ارتش و نیروهای دریایی کشور باشیم که با فداکاری از امنیت و منافع ملت دفاع می‌کنند.

امام جمعه موقت زهک در پایان تأکید کرد: عزت و اقتدار ایران اسلامی، ثمره مقاومت، وحدت و ایستادگی ملت است و این مسیر با تکیه بر ولایت و همدلی مردم ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6910325

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