نماز جمعه سنگر جهاد تبیین و محور وحدت جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمد موسوی در خطبههای نماز جمعه این هفته چابهار، با گرامیداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این فریضه الهی را فراتر از یک عبادت فردی دانست و اظهار کرد: نماز جمعه یک اجتماع راهبردی با کارکردهای عبادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که نقش مهمی در تقویت انسجام و آگاهی جامعه اسلامی دارد.
امام جمعه چابهار با استناد به آیات سوره مبارکه جمعه، تعبیر «فَاسْعَوْا» را دعوتی به حضور آگاهانه در این اجتماع الهی دانست و افزود: نماز جمعه یکی از مهمترین پایگاههای جهاد تبیین، بصیرتافزایی و خنثیسازی توطئههای دشمنان برای ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی است.
حجتالاسلام موسوی با اشاره به روایات اهلبیت(ع)، ترک بدون عذر نماز جمعه را موجب محرومیت از برکات الهی عنوان کرد و بر ضرورت اهتمام بیشتر مردم به حضور در این فریضه تأکید کرد.
وحدت و ولایت، رمز پیروزی انقلاب اسلامی
امام جمعه چابهار در بخش دیگری از سخنان خود، تبعیت از ولایت و حفظ وحدت را مهمترین عامل موفقیت و اقتدار نظام اسلامی برشمرد و گفت: مسئولان باید با پرهیز از اختلاف و تفرقه، وحدت و انسجام جامعه را تقویت کنند تا دشمنان هیچ فرصتی برای نفوذ و سوءاستفاده پیدا نکنند.
وی با اشاره به ضرورت افزایش توان بازدارندگی کشور، با استناد به آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» تصریح کرد: مسئولان نظام اسلامی وظیفه دارند با استفاده از همه ظرفیتهای کشور، توان دفاعی و آمادگی همهجانبه را تقویت کنند تا هیچ تهدیدی امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران را به خطر نیندازد.
نظر شما