دشمن به دنبال فروپاشی سرمایه اجتماعی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید روحالله حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه اسفرورین، با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی و آرزوی سلامتی برای زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: ایران اسلامی امروز در حساسترین نقطه تقابل راهبردی با نظام سلطه، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در ۲۷ تیرماه افزود: معظمله در این پیام، وحدت و اتحاد مقدس را اصلیترین عامل پیروزی و ظفر ملت ایران دانستند و تأکید کردند که حتی در فضای نقدهای خیرخواهانه نیز نباید اجازه داد انسجام ملی خدشهدار شود.
امام جمعه اسفرورین تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی بهخوبی دریافتهاند که پشتوانه اصلی جمهوری اسلامی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمیق میان مردم و نظام است؛ سرمایهای که بسیاری از کشورها از داشتن آن محروم هستند و امروز به برکت ملت ایران شکل گرفته است.
وی ادامه داد: دشمن با سرمایهگذاری گسترده در فضای مجازی، شبکههای ماهوارهای و برخی کانالهای داخلی، سه هدف اصلی را دنبال میکند؛ نخست بزرگنمایی اختلافات سیاسی و القای وجود شکاف میان مردم و حاکمیت، دوم تشدید گسلهای قومی و نسلی و سوم القای ناامیدی نسبت به آینده کشور.
حسینی خاطرنشان کرد: ملت ایران اما به آینده امیدوار است؛ امیدوار به وعدههای الهی، امیدوار به آرمانهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب و امیدوار به تحقق وعدههایی که یکی پس از دیگری به وقوع پیوسته است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب، شرط رسیدن به قله را استقامت دانستهاند، گفت: دشمن پس از شکست در عرصه نظامی، اکنون به دنبال شکست جمهوری اسلامی از درون است، اما هنوز ملت ایران را نشناخته است.
امام جمعه اسفرورین تأکید کرد: این ملت، ملت امام حسین(ع)، ملت مبعوثشده و ملتی است که پای ارزشها، انقلاب، نظام و خون شهدا ایستاده و هرگز اجازه دخالت دشمنان را نخواهد داد.
وی با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی در عرصه نظامی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر عمق راهبردی مردمی، توان موشکی و پهپادی و اشراف بر جغرافیای رزم، همه برگهای برنده را در اختیار دارد و دشمن نیز به این واقعیت واقف است.
حسینی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران دیگر فریب پیشنهادهای مذاکره و توافق را نخواهد خورد و با قدرت بر حقوق مسلم خود، از جمله در موضوع تنگه هرمز، ایستادگی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: راهبرد فشار حداکثری دشمن با مقاومت هوشمندانه و تابآوری فعال ملت ایران با شکست مفتضحانه مواجه خواهد شد؛ همانگونه که ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته در برابر تحریمها، تهدیدها و فشارهای دشمن ایستادگی کرده است.
امام جمعه اسفرورین با بیان اینکه امروز ایران به عنوان یک قدرت بزرگ در جهان شناخته میشود، گفت: جمهوری اسلامی تنها کشوری است که توانسته در برابر آمریکا بایستد و حق خود را از این قدرت پوشالی بگیرد.
وی خطاب به صاحبان تریبون، رسانهها و فعالان سیاسی تأکید کرد: امروز همه وظیفه دارند مردم را به وحدت، امید و آینده روشن دعوت کنند، چراکه فتح و پیروزی نزدیک است.
حسینی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در مراسم تشییع رهبر شهید، خاطرنشان کرد: معظمله بر ضرورت انتقام خون شهدای این دو جنگ تأکید کردند و فرمودند که قاتلان، آرزوی مرگ آرام را با خود به گور خواهند برد.
وی افزود: خونخواهی امام شهید، مطالبه قطعی ملت ایران است و این خواسته، وابسته به حضور یا عدم حضور اشخاص نیست، بلکه وعدهای است که حتماً محقق خواهد شد.
امام جمعه اسفرورین گفت: اگر پیش از این با آمریکا دشمنی داشتیم، امروز با این رژیم جنایتکار پدرکشتگی داریم و ملت ایران خواهان انتقام و وارد کردن ضربهای سخت به دشمن است.
وی همچنین با اشاره به سالروز شهادت عمار یاسر اظهار کرد: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به عمارهای ولایت نیاز دارد؛ کسانی که بتوانند دستاوردهای انقلاب و پیروزیهای ملت ایران را برای مردم تبیین کنند.
حسینی ادامه داد: عمار یاسر اهل بصیرت بود و دیگران را نیز به بصیرت دعوت میکرد؛ امروز نیز صاحبان تریبون باید با جهاد تبیین، دستاوردهای نظام و حقیقت پیروزیهای اخیر را برای مردم بازگو کنند.
وی با بیان اینکه دشمن تلاش میکند پیروزیهای جمهوری اسلامی را شکست و شکستهای خود را پیروزی جلوه دهد، گفت: حضور عمارگونه مردم، قدرت مالکاشترهای میدان نبرد را حفظ میکند و فتنههای منافقان را خاموش خواهد ساخت.
امام جمعه اسفرورین در پایان با قدردانی از حضور مستمر مردم این شهر در اجتماعات شبانه، از آنان خواست خیابان را خالی نکنند و افزود: حضور مردم در صحنه، همانند موشکی است که به قلب دشمن اصابت میکند و نباید اجازه داد تجربه تلخ احد تکرار شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با استمرار حضور مردم و اقتدار نیروهای مسلح، بهزودی شاهد نابودی رژیم صهیونیستی، اخراج آمریکا از منطقه و پیروزی نهایی جبهه مقاومت باشیم.
نظر شما