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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

دشمن به دنبال فروپاشی سرمایه اجتماعی ایران است

دشمن به دنبال فروپاشی سرمایه اجتماعی ایران است

قزوین- امام جمعه اسفرورین با بیان اینکه دشمن تضعیف سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند، گفت: وحدت، امید به آینده و جهاد تبیین، مهم‌ترین راهبردهای مقابله با این جنگ است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسفرورین، با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی و آرزوی سلامتی برای زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: ایران اسلامی امروز در حساس‌ترین نقطه تقابل راهبردی با نظام سلطه، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در ۲۷ تیرماه افزود: معظم‌له در این پیام، وحدت و اتحاد مقدس را اصلی‌ترین عامل پیروزی و ظفر ملت ایران دانستند و تأکید کردند که حتی در فضای نقدهای خیرخواهانه نیز نباید اجازه داد انسجام ملی خدشه‌دار شود.

امام جمعه اسفرورین تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌خوبی دریافته‌اند که پشتوانه اصلی جمهوری اسلامی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمیق میان مردم و نظام است؛ سرمایه‌ای که بسیاری از کشورها از داشتن آن محروم هستند و امروز به برکت ملت ایران شکل گرفته است.

وی ادامه داد: دشمن با سرمایه‌گذاری گسترده در فضای مجازی، شبکه‌های ماهواره‌ای و برخی کانال‌های داخلی، سه هدف اصلی را دنبال می‌کند؛ نخست بزرگ‌نمایی اختلافات سیاسی و القای وجود شکاف میان مردم و حاکمیت، دوم تشدید گسل‌های قومی و نسلی و سوم القای ناامیدی نسبت به آینده کشور.

حسینی خاطرنشان کرد: ملت ایران اما به آینده امیدوار است؛ امیدوار به وعده‌های الهی، امیدوار به آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب و امیدوار به تحقق وعده‌هایی که یکی پس از دیگری به وقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب، شرط رسیدن به قله را استقامت دانسته‌اند، گفت: دشمن پس از شکست در عرصه نظامی، اکنون به دنبال شکست جمهوری اسلامی از درون است، اما هنوز ملت ایران را نشناخته است.

امام جمعه اسفرورین تأکید کرد: این ملت، ملت امام حسین(ع)، ملت مبعوث‌شده و ملتی است که پای ارزش‌ها، انقلاب، نظام و خون شهدا ایستاده و هرگز اجازه دخالت دشمنان را نخواهد داد.

وی با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی در عرصه نظامی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر عمق راهبردی مردمی، توان موشکی و پهپادی و اشراف بر جغرافیای رزم، همه برگ‌های برنده را در اختیار دارد و دشمن نیز به این واقعیت واقف است.

حسینی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران دیگر فریب پیشنهادهای مذاکره و توافق را نخواهد خورد و با قدرت بر حقوق مسلم خود، از جمله در موضوع تنگه هرمز، ایستادگی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: راهبرد فشار حداکثری دشمن با مقاومت هوشمندانه و تاب‌آوری فعال ملت ایران با شکست مفتضحانه مواجه خواهد شد؛ همان‌گونه که ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته در برابر تحریم‌ها، تهدیدها و فشارهای دشمن ایستادگی کرده است.

امام جمعه اسفرورین با بیان اینکه امروز ایران به عنوان یک قدرت بزرگ در جهان شناخته می‌شود، گفت: جمهوری اسلامی تنها کشوری است که توانسته در برابر آمریکا بایستد و حق خود را از این قدرت پوشالی بگیرد.

وی خطاب به صاحبان تریبون، رسانه‌ها و فعالان سیاسی تأکید کرد: امروز همه وظیفه دارند مردم را به وحدت، امید و آینده روشن دعوت کنند، چراکه فتح و پیروزی نزدیک است.

حسینی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در مراسم تشییع رهبر شهید، خاطرنشان کرد: معظم‌له بر ضرورت انتقام خون شهدای این دو جنگ تأکید کردند و فرمودند که قاتلان، آرزوی مرگ آرام را با خود به گور خواهند برد.

وی افزود: خون‌خواهی امام شهید، مطالبه قطعی ملت ایران است و این خواسته، وابسته به حضور یا عدم حضور اشخاص نیست، بلکه وعده‌ای است که حتماً محقق خواهد شد.

امام جمعه اسفرورین گفت: اگر پیش از این با آمریکا دشمنی داشتیم، امروز با این رژیم جنایتکار پدرکشتگی داریم و ملت ایران خواهان انتقام و وارد کردن ضربه‌ای سخت به دشمن است.

وی همچنین با اشاره به سالروز شهادت عمار یاسر اظهار کرد: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به عمارهای ولایت نیاز دارد؛ کسانی که بتوانند دستاوردهای انقلاب و پیروزی‌های ملت ایران را برای مردم تبیین کنند.

حسینی ادامه داد: عمار یاسر اهل بصیرت بود و دیگران را نیز به بصیرت دعوت می‌کرد؛ امروز نیز صاحبان تریبون باید با جهاد تبیین، دستاوردهای نظام و حقیقت پیروزی‌های اخیر را برای مردم بازگو کنند.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند پیروزی‌های جمهوری اسلامی را شکست و شکست‌های خود را پیروزی جلوه دهد، گفت: حضور عمارگونه مردم، قدرت مالک‌اشترهای میدان نبرد را حفظ می‌کند و فتنه‌های منافقان را خاموش خواهد ساخت.

امام جمعه اسفرورین در پایان با قدردانی از حضور مستمر مردم این شهر در اجتماعات شبانه، از آنان خواست خیابان را خالی نکنند و افزود: حضور مردم در صحنه، همانند موشکی است که به قلب دشمن اصابت می‌کند و نباید اجازه داد تجربه تلخ احد تکرار شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با استمرار حضور مردم و اقتدار نیروهای مسلح، به‌زودی شاهد نابودی رژیم صهیونیستی، اخراج آمریکا از منطقه و پیروزی نهایی جبهه مقاومت باشیم.

کد مطلب 6897604

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