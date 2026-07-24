به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی ساداتی امام جمعه گیلانغرب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و انجام واجبات و پرهیز از محرمات، اظهار کرد: تقوا بهترین توشه انسان برای مسیر زندگی ابدی است و خداوند متعال در قرآن کریم، آن را عامل سعادت و پیروزی انسان در دنیا و آخرت معرفی کرده است.

وی با اشاره به آیه ۱۹۷ سوره مبارکه بقره، افزود: انسان مؤمن باید از فرصت کوتاه زندگی دنیا برای آباد کردن آخرت خود بهره بگیرد، چرا که آنچه در نهایت به یاری انسان می‌آید، میزان تقوا و عمل صالح اوست.

امام جمعه گیلانغرب با بیان اینکه ایمان واقعی باید در رفتار و عمل انسان نمایان شود، گفت: صرف ادعای محبت به خداوند، اهل‌بیت(ع) و ارزش‌های دینی کافی نیست، بلکه مؤمن حقیقی کسی است که باورهای خود را در میدان عمل نشان دهد.

حجت‌الاسلام ساداتی با اشاره به سالروز شهادت عمار یاسر، این شخصیت بزرگ صدر اسلام را الگویی برای مؤمنان دانست و تصریح کرد: عمار از جمله یاران برجسته پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) بود که ایمان، بصیرت، ولایت‌مداری و حضور به‌موقع در میدان‌های حساس، او را به شخصیتی ماندگار در تاریخ اسلام تبدیل کرد.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مهم عمار، شناخت زمان، تشخیص حق از باطل و جهاد تبیین بود؛ او در شرایط فتنه با روشنگری، مسیر درست را برای مردم روشن می‌کرد و اجازه نمی‌داد دشمن با ایجاد شبهه، جامعه را از مسیر حقیقت منحرف کند.

امام جمعه گیلانغرب با تأکید بر اینکه بصیرت و دشمن‌شناسی نیاز همیشگی جامعه اسلامی است، گفت: مؤمنان باید همانند عمار یاسر زمان‌شناس باشند، موقعیت‌ها را به‌درستی بشناسند و در لحظه نیاز از ارزش‌های الهی و ولایت دفاع کنند.

مقابله با نفاق و جنگ رسانه‌ای دشمن

حجت‌الاسلام ساداتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های منافقان در قرآن کریم، اظهار کرد: دروغ‌گویی، فریبکاری، نیرنگ و شایعه‌پراکنی از جمله ویژگی‌هایی است که قرآن برای اهل نفاق بیان کرده است.

وی افزود: امروز نیز دشمنان با استفاده از ابزار رسانه و فضای مجازی تلاش می‌کنند با فریب افکار عمومی، ایجاد ناامیدی و بزرگنمایی مشکلات، میان مردم و نظام اسلامی فاصله ایجاد کنند.

امام جمعه گیلانغرب با بیان اینکه مؤمن واقعی اهل فریب و دوگانگی نیست، گفت: دشمن تلاش دارد با القای اختلاف و تضعیف روحیه مردم، سرمایه اجتماعی جامعه را هدف قرار دهد، اما ملت ایران با ایمان، بصیرت و تبعیت از ولایت، این توطئه‌ها را خنثی خواهند کرد.

نماز جمعه؛ محور وحدت و روشنگری جامعه

حجت‌الاسلام ساداتی با اشاره به سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نماز جمعه را از برکات مهم نظام اسلامی عنوان کرد و گفت: نماز جمعه یک نهاد مقدس و محور وحدت، آرامش و بصیرت‌بخشی در جامعه است.

وی افزود: امام جمعه باید در مسیر وحدت، مردم‌داری، آگاهی‌بخشی و مدیریت فضای اجتماعی حرکت کند و مردم نیز باید این سنگر مهم انقلاب را با حضور پرشور خود تقویت کنند.

خدمت به زائران اربعین افتخار مردم گیلانغرب است

امام جمعه گیلانغرب در ادامه با اشاره به قرار گرفتن این شهرستان در مسیر تردد زائران اربعین حسینی، خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را افتخاری بزرگ برای مردم منطقه دانست.

وی گفت: خادمی زائران سیدالشهدا(ع) توفیقی ارزشمند است که نصیب هر کسی نمی‌شود و مردم گیلانغرب باید با روحیه مهمان‌نوازی و خدمت خالصانه، این افتخار را به بهترین شکل به انجام برسانند.

حجت‌الاسلام ساداتی با اشاره به اهمیت حضور مردم در مراسم اربعین و همچنین حفظ حضور اجتماعی در داخل کشور، اظهار کرد: میان زیارت اربعین، خدمت به زائران و حضور در صحنه‌های اجتماعی باید هماهنگی ایجاد شود و هر دو مسیر دارای اهمیت و ارزش است.

وی خاطرنشان کرد: حضور در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی و همچنین حفظ حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی، هر دو نشان‌دهنده عشق به اهل‌بیت(ع) و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، هر دو مورد مورد توجه قرار گیرد.