به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گیلانغرب با اشاره به ضرورت ایستادگی در برابر فشارهای دشمن اظهار کرد: امروز کشور در شرایطی قرار دارد که دشمن با ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی است و در چنین شرایطی باید از فرهنگ استقامت و اتکا به خداوند دفاع کرد.

وی با اشاره به تجربه تاریخی اشغال ایران در سال ۱۳۲۰ افزود: در آن مقطع، کشور بدون مقاومت مؤثر در برابر متفقین اشغال شد و تاریخ نشان داده است که عقب‌نشینی در برابر قدرت‌های خارجی، تضمین‌کننده امنیت و عزت ملت‌ها نیست.

امام جمعه گیلانغرب با انتقاد از برخی نگاه‌های سازش‌کارانه تصریح کرد: عده‌ای امروز می‌گویند برای حل مشکلات باید از برخی دستاوردها و ظرفیت‌های کشور صرف‌نظر کنیم؛ اما با این منطق نمی‌توان کشور را اداره کرد. نمی‌شود گفت هسته‌ای را بدهیم، تنگه هرمز را واگذار کنیم، از توان علمی کشور عبور کنیم یا در مسائل فرهنگی عقب‌نشینی کنیم تا دشمن راضی شود.

حجت‌الاسلام ساداتی ادامه داد: آمریکا و انگلیس همان قدرت‌هایی هستند که در گذشته نیز منافع خود را بر ملت ایران تحمیل کردند و امروز نیز نباید تصور کنیم با امتیاز دادن، رفتار آنها تغییر خواهد کرد. باید از تاریخ درس بگیریم و بدانیم عزت و استقلال کشور با ایستادگی، ایمان و اتکا به توان داخلی حفظ می‌شود.

وی با اشاره به شرایط جنگی و فشارهای دشمن گفت: جنگ امروز فقط نظامی نیست و عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، شناختی و رسانه‌ای را نیز دربرگرفته است؛ بنابراین مردم و مسئولان باید هوشیار باشند و اجازه ندهند دشمن با تغییر ابزارهای خود، اراده ملت ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

امام جمعه گیلانغرب همچنین با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، شناخت امام زمان(عج) و حرکت در مسیر ایشان را از وظایف مؤمنان دانست و گفت: انتظار واقعی به معنای نشستن و منتظر ماندن برای حل مشکلات نیست، بلکه منتظر واقعی باید زندگی و رفتار خود را با مسیر حجت خدا هماهنگ کند.

حجت‌الاسلام ساداتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش ولایت فقیه در دوران غیبت اظهار کرد: امام حسن عسکری(ع) برای حفظ و گسترش دین، شبکه وکالت را ایجاد کرد و در دوران غیبت نیز هدایت جامعه اسلامی به وسیله علما و فقهای دین ادامه پیدا کرده است. امروز نیز تجربه مدیریت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب نشان داده که ولایت فقیه می‌تواند جامعه اسلامی را در برابر فشارهای گسترده دشمن هدایت کند.

وی در ادامه با گرامیداشت روز جهانی مسجد، مساجد را سنگر اصلی تربیت نسل آینده و مقابله با جنگ فرهنگی و شناختی دشمن دانست و افزود: اگر مساجد از حضور خانواده‌ها، جوانان و کودکان خالی شوند، جامعه به تدریج تحت تأثیر سبک زندگی غربی قرار خواهد گرفت؛ بنابراین همه دستگاه‌ها و مردم باید برای رونق مساجد تلاش کنند.

امام جمعه گیلانغرب همچنین بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان تأکید کرد و گفت: مسیر گیلانغرب به مرکز استان و محور بخش چله با توجه به تردد زائران اربعین و حمل‌ونقل کالا نیازمند توجه جدی است و امیدواریم طرح‌های عمرانی و آسفالت این مسیر با سرعت بیشتری دنبال شود.

حجت‌الاسلام ساداتی در پایان با اشاره به آغاز هفته وحدت، وحدت میان مسلمانان را یکی از ضرورت‌های مهم شرایط کنونی دانست و خاطرنشان کرد: امروز دشمن بیش از هر زمان دیگری به دنبال ایجاد اختلاف و تضعیف انسجام جامعه اسلامی است و تقویت وحدت، مقاومت و همبستگی ملی می‌تواند نقشه‌های دشمن را خنثی کند.