جهش سودآوری، تقویت سرمایه و تثبیت جایگاه ارزی بانک تجارت در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت، گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۴ ارائه کرد که بر اساس آن، بانک تجارت توانسته است در حوزه‌های مالی، عملیاتی، ارزی و فناورانه، دستاوردهای قابل توجهی را به ثبت برساند و تصویری از یک بانک رو به رشد، باثبات و در حال نوسازی را پیش‌روی سهامداران قرار دهد.

بر اساس این گزارش، بانک تجارت با کسب بیش از ۳۵ همت درآمد از محل کارمزدها در صدر جدول بانک‌های کشور قرار گرفت که نشان از موفقیتی چشمگیر در تغییر رویکرد درآمدی و پایداری روند سودآوری بانک برای دوره بلند مدت است.

سود خالص بانک تجارت نیز در سال ۱۴۰۴ به ۱۶.۷ همت رسید که نسبت به سال قبل رشد ۹۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین سود عملیاتی بانک نیز با رشد ۴۵ درصدی همراه شد که این روند، بیانگر بهبود کیفیت درآمدزایی، ارتقای کارایی عملیاتی و تقویت بنیان‌های سودآوری بانک است.

مدیرعامل بانک تجارت در این گزارش، به بخش سرمایه و ثبات مالی این بانک اشاره کرد که عملکردی قابل توجه را نشان می‌دهد؛ به‌نحوی که سرمایه پایه نظارتی بانک در سال ۱۴۰۴ به ۱۳۹ همت رسیده و نسبت به اسفند ۱۴۰۳ به‌میزان ۲۸ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد قابل توجه ۱۷۱۵ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت به‌عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد به ۱۰.۰۸ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده بهبود وضعیت سرمایه‌ای، تقویت بنیان‌های مالی و قرار گرفتن مجموعه بانک در مسیر صحیح است.

اخلاقی در گزارش ارائه‌شده در مجمع، همچنین از رشد متوازن منابع و مصارف بانک خبر داد. بر این مبنا حجم سپرده‌های ریالی و ارزی بانک تجارت در سال ۱۴۰۴ به ۱,۵۰۱ همت رسید و نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان ۶۴ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۳۸۵ درصدی داشت. در همین مدت، خالص تسهیلات نیز با رشد ۶۰۶ درصدی به ۱,۰۸۴ همت افزایش یافت؛ روندی که نشان می‌دهد بانک تجارت هم در تجهیز منابع و هم در ایفای نقش تأمین مالی، عملکردی فعال و رو به جلو داشته است.

مدیرعامل بانک تجارت همچنین گفت: در حوزه تعهدات و عملیات اعتباری نیز بانک موفق شد دامنه خدمات خود را به شکل محسوسی توسعه دهد. بر این اساس، حجم ضمانت‌نامه‌های ریالی و اعتبارات اسنادی داخلی بانک در سال ۱۴۰۴ به ۹۷۲ همت رسید که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۹۱ درصد رشد و سال ۱۳۹۹ رشد ۶۸۴ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مصارف بانک با ثبت رقم ۸۰۱ همت، رشد ۲۶۶ درصدی را تجربه کرد که این شاخص نیز از افزایش ظرفیت عملیاتی و گسترش سهم بانک در پاسخگویی به نیازهای مالی مشتریان حکایت دارد.

یکی از محورهای مهم گزارش مدیرعامل بانک تجارت، عملکرد ارزی و بین‌المللی این بانک بود. بر اساس این گزارش، حجم عملیات ارزی بانک در سال ۱۴۰۴ به ۹۶۳۰ میلیون دلار رسید و نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۱۵۳ درصدی را ثبت کرد. همچنین بانک تجارت از سال ۱۴۰۱ رتبه نخست نقل‌ و انتقالات ارزی کشور را در اختیار داشته و سهم آن از این بازار در سال ۱۴۰۴ به ۱۷.۲۸ درصد و در مقطع اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۲۲.۹۴ درصد رسیده است؛ جایگاهی که نقش برجسته بانک تجارت در شبکه ارزی کشور را به‌خوبی نمایان می‌کند.

بر اساس گزارش ارائه شده در این مجمع، بانک تجارت در حوزه وصول مطالبات نیز عملکردی مثبت و اثرگذار ارائه کرده است. به‌نحوی که وصولی‌های نقدی حاصل از پیگیری پرونده‌های مطالباتی ریالی به ۵۹ همت رسیده است. همچنین در بخش مطالبات ارزی ۱.۱ میلیارد دلار و ۵۶ میلیون یورو وصول شد که این ارقام، نشان‌دهنده رویکرد جدی بانک در صیانت از دارایی‌ها، ارتقای انضباط مالی و بهبود کیفیت ترازنامه است.

در گزارش این مجمع همچنین بر تغییر رویکرد بانک تجارت از واسطه‌گری سنتی وجوه به تأمین مالی هدفمند مشتریان تأکید شد. در همین چارچوب، بانک تجارت با بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله تأمین مالی زنجیره‌ای، روش‌های خارج از ترازنامه و ظرفیت‌های بازار سرمایه، در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۹ همت تأمین مالی انجام داد؛ اقدامی که نشان‌دهنده حرکت بانک به‌سمت مدل‌های نوین، چابک و کارآمد در تأمین نیازهای بخش واقعی اقتصاد است.

تحول دیجیتال نیز از دیگر محورهای مهم گزارش عملکرد بانک تجارت در مجمع عمومی بود. بر اساس این گزارش، پروژه‌های متعددی در زمینه یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، توسعه کربانکینگ و استقرار سامانه‌های هوشمند در بانک به اجرا درآمد. بانک تجارت همچنین در مسیر حرکت به‌سمت بانکداری هوشمند و داده‌محور، اقدامات متنوعی همچون استفاده از ابزارهای پیش‌بینی ریسک، اعتبارسنجی هوشمند، کشف تقلب، تحلیل رفتار مشتری، مدیریت پرتفوی اعتباری و مالی، دستیارهای هوشمند و بانکداری محاوره‌ای، عملیاتی کرده است که نشان می‌دهد بانک تجارت برنامه‌ای جدی و آینده‌نگرانه را در حوزه بانکداری نوین دنبال می‌کند.

در این گزارش به موضوع نقش بانک تجارت در تامین مالی احداث نیروگاه تجدیدپذیر هم پرداخته شد که در این خصوص می‌توان به انتخاب ‌عنوان اولین و تنها بانک دارنده شرکت تخصصی در حوزه انرژی با مشارکت بخش خصوصی، اولین و تنها بانک با عقد قرارداد کارگزاری با وزارت نیرو، سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و صندوق توسعه ملی و اولین بانک مشارکت کننده در طراحی، مشاوره و اجرای گواهی صرفه‌جویی انرژی اشاره کرد.

در بخش حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پشتیبانی از تولید و توسعه اقتصادی کشور نیز بانک تجارت نقش خود را پررنگ‌تر کرد. مشارکت در پروژه نیروگاه بادی ۶۲۰ مگاواتی نیمروز با ارزش ۴۲۲ میلیون دلار، از جمله اقداماتی بود که در گزارش عملکرد بانک مورد اشاره قرار گرفت.

همچنین حضور فعال در پروژه‌های معدنی و تولیدی، از جمله پروژه مهر اصل آذربایجان شرقی با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰۰ میلیون دلار و امکان اشتغال زایی تا ۲ هزار نفر، نشان‌دهنده جهت‌گیری بانک در حمایت از طرح‌های پیشران اقتصادی، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و کمک به اشتغال‌آفرینی است.

در ادامه این گزارش، عملکرد بانک تجارت در حوزه مولدسازی دارایی‌ها نیز تشریح شد. فروش شرکت‌ها و سهام به ارزش خالص ۵۸ همت، واگذاری ۶۵۴ ملک از سال ۱۴۰۰ تاکنون به ارزش ۲۹ همت و مولدسازی ۱۱ شرکت با ارزش دفتری ۳.۲ همت و ارزش روز ۱۱.۵ همت، از جمله اقداماتی بود که به‌تقویت ساختار مالی بانک و آزادسازی منابع کمک کرد. در مجموع و در نتیجه این اقدامات، ۱,۴۸۰ شغل نیز احیا شد.

ایجاد تغییر در سهم از منابع و تسهیلات ۱۰۰ مشتری بزرگ بانک در کنار افزایش ۱۲۶ درصدی مشتریان فعال اصناف، ۹۷ درصدی مشتریان اشخاص، ۹۰ درصدی کسب وکارهای کوچک و ۳۶ درصدی مشتریان حقوقی از اسفند ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۴ برنامه‌ای بود که بانک تجارت به‌منظور مدیریت ریسک منابع و سبد مشتریان خود و همچنین توسعه خدمات به لایه‌های مختلف اقتصاد کشور با موفقیت به انجام رسانده است.

مدیرعامل بانک تجارت در بخش دیگری از این گزارش به‌ موضوع نوآوری در ارائه خدمات بانکی و روند تکامل محصولات تامین مالی زنجیره‌ای از جمله تامین‌نو، کسب‌نو، صنف‌نو، کشت‌نو و دستاوردهای آن پرداخت. بر این اساس، بانک تجارت از فروش ۲۰ همت محصولات خانواده نو در سال ۱۴۰۲ با جهشی چشمگیر به ۲۴۳ همت در اسفندماه سال ۱۴۰۴ دست یافته و جمع پرتفوی این محصولات بدون خروج وجه نقد در هنگام اعطا به ۴۴۲ همت بالغ شده است. حاصل آن حمایت جامع و کامل از زنجیره تامین صنایع مختلف، از تولیدکننده تا مصرف کننده بوده است.

بر اساس این گزارش همچنین حجم تامین مالی نقدی و تعهدی مشتریان بانک تجارت شامل مشتریان شرکتی، اصناف و اشخاص در اسفندماه ۱۴۰۴ با رشد ۵۹۷ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به ۱۳۱۸ همت بالغ شده و این در شرایطی است که سهم تامین مالی نقدی و تعهدی بانک تجارت از نقدینگی کل کشور در بازه مورد اشاره ۷۳ درصد رشد داشته است. از منظری دیگر، نسبت تامین مالی نقدی و تعهدی به مانده سپرده مشتریان نیز با ۸۴ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۹ به شاخص ۱۳۴ درصد رسیده، در حالی که این شاخص در بین ۹ بانک بزرگ کشور عدد ۸۳ درصد را نشان می‌دهد.

گزارش ارائه ‌شده در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت در مجموع نشان داد این بانک در سال ۱۴۰۴ توانسته است همزمان در حوزه‌های سودآوری، سرمایه، منابع، تسهیلات، عملیات ارزی، وصول مطالبات، تحول دیجیتال و حمایت از تولید، عملکردی قابل توجه از خود به نمایش بگذارد. برآیند این شاخص‌ها، تصویری از بانکی در مسیر تثبیت، بازسازی و حرکت به‌سوی بانکداری نوین ارائه می‌کند؛ مسیری که می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای تداوم رشد و تقویت جایگاه بانک تجارت در اقتصاد کشور باشد.