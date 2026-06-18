به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی گزارش عملکرد بازار بیمه کشور در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ را که بر اساس ارقام خوداظهاری شرکتهای بیمه در سامانه سنهاب تهیه شده است، منتشر کرد. این آمار از تداوم روند رشد حق بیمه تولیدی و همزمان تغییر در ساختار پرتفوی صنعت بیمه حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، مجموع حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در دو ماه ابتدایی سال جاری به ۲۱۹ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۹.۹ درصد افزایش نشان میدهد.
در همین بازه زمانی، شرکتهای بیمه ۱۱۰.۳ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کردهاند که رشد ۱۳۸.۷ درصدی را تجربه کرده است.
بررسی شاخصهای عملکردی نشان میدهد رشد بازار بیمه در آغاز سال ۱۴۰۵ صرفاً ناشی از افزایش حجم فعالیتها نبوده، بلکه تغییر ترکیب رشتههای بیمهای نیز نقش مهمی در این روند داشته است.
در این میان، بیمههای زندگی با رشد قابل توجهی، سهم خود را در پرتفوی صنعت افزایش دادهاند، بهگونهای که سهم این رشته از حق بیمه تولیدی بازار به ۲۹.۳ درصد رسیده است، در حالی که این سهم در مدت مشابه سال قبل ۱۱.۸ درصد بود.
در ترکیب رشتههای بیمهای، بیمه درمان همچنان بیشترین سهم از حق بیمه تولیدی بازار را با ۴۰.۶ درصد در اختیار دارد. پس از آن بیمههای زندگی با ۲۹.۳ درصد و شخص ثالث و مازاد با ۱۳.۹ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. این سه رشته در مجموع ۸۳.۸ درصد از کل حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص دادهاند.
رشد بیمههای زندگی یکی از مهمترین اتفاقات دو ماه نخست سال جاری بوده است. حق بیمه تولیدی این رشته با ثبت ۶۴.۲ هزار میلیارد تومان، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴۷ درصد افزایش یافته است.
در بخش خسارت نیز تغییرات محسوسی در ترکیب بازار مشاهده میشود. مجموع خسارت پرداختی صنعت بیمه به ۱۱۰.۳ هزار میلیارد تومان رسیده و رشته زندگی با سهم ۴۳.۲ درصدی بیشترین سهم از خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده است. پس از آن رشتههای درمان با ۳۱.۳ درصد و شخص ثالث و مازاد با ۱۴.۵ درصد قرار دارند که مجموعاً حدود ۸۹ درصد از خسارتهای پرداختی بازار را شامل میشوند.
افزایش قابل توجه خسارتهای پرداختی باعث شده نسبت خسارت بازار بیمه در پایان دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ با ۱۲.۴ واحد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۵۰.۴ درصد برسد. البته این شاخص در دورههای کوتاهمدت باید با توجه به ذخایر، وصول حقبیمهها و تکمیل اطلاعات عملکرد شرکتها مورد تحلیل قرار گیرد.
از نظر تعداد عملیات بیمهای نیز در این مدت حدود ۱۱.۵ میلیون فقره بیمهنامه صادر شده که نسبت به سال گذشته ۲.۶ درصد رشد داشته است. همچنین تعداد موارد خسارت پرداختی با رشد ۱۴.۸ درصدی به ۱۶.۴ میلیون مورد رسیده است.
بررسی سهم شرکتهای بیمه از بازار نشان میدهد بخش غیردولتی همچنان نقش اصلی را در صنعت بیمه ایفا میکند، بهطوری که ۸۷.۹ درصد از حقبیمه تولیدی و ۸۶.۱ درصد از خسارت پرداختی صنعت توسط شرکتهای بیمه غیردولتی ثبت شده است.
گزارش عملکرد دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان میدهد صنعت بیمه در آغاز سال جدید علاوه بر رشد قابل توجه شاخصهای مالی، با تغییر در الگوی تولید حق بیمه و پرداخت خسارت مواجه بوده است. تغییری که افزایش نقش بیمههای زندگی و تمرکز بیشتر بازار بر محصولات جدید بیمهای را به یکی از مهمترین روندهای سال جاری تبدیل کرده است.
نظر شما