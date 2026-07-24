به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در قالب موج یکصد و چهلوششم، شامگاه امروز جمعه دوم مرداد ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم کرمانشاه برگزار میشود.
این اجتماع که بیستویکمین هفته برگزاری خود را پشت سر میگذارد، از ساعت ۲۱ در مسیر پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر برگزار خواهد شد و مردم شهیدپرور کرمانشاه در این مراسم ضمن اعلام همبستگی با آرمانهای انقلاب اسلامی، در آیین تشییع پیکر شهید امیرمهدی سالمی نیز حضور خواهند یافت.
برگزارکنندگان این مراسم اعلام کردهاند که اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» با هدف تجدید میثاق با شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و نمایش وحدت و انسجام مردم در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی برگزار میشود.
همچنین تشییع پیکر مطهر شهید امیرمهدی سالمی، از بخشهای اصلی این اجتماع خواهد بود و انتظار میرود اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جوانان انقلابی با حضور گسترده خود، بار دیگر صحنهای از همدلی و وفاداری به آرمانهای شهیدان را به نمایش بگذارند.
شعار محوری این اجتماع «در هر شرایطی پای کار ایرانجانمان هستیم» اعلام شده است؛ شعاری که بر استمرار حضور مردمی، حمایت از امنیت، اقتدار و عزت ایران اسلامی و پاسداشت خون شهدا تأکید دارد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، اجتماع ۱۴۶ «نحن المنتقمون» امشب از پارک معلم آغاز شده و تا چهارراه امیرکبیر ادامه خواهد یافت و با برگزاری آیین تشییع پیکر شهید امیرمهدی سالمی، یاد و خاطره شهدای والامقام گرامی داشته میشود.
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