به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی، در حاشیه آیین افتتاح مجتمع فرهنگی و هنری عنبران نمین، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در آستانه هفته فرهنگی اردبیل که از فردا آغاز میشود، فرصت حضور در این استان برای ما فراهم شد. برنامههای متعددی بتدارک دیده شده است که از جمله آنها، افتتاح سه مجتمع فرهنگی هنری در استان است؛ دو مجتمع در شهرستانهای نیر و نمین و این مجتمع می باشد.
وی افزود: نگاه دولت همواره بر این بوده که مسائلی مانند جنگ، مانع از خدمات جاری دولت نخواهد شد. در اوج شرایط جنگی، خدمات ادامه داشته و دارد و هماکنون نیز با وجود شرایط محدود جنگی، پروژههای متنوعی در حال اجراست. افتتاح این سه مجتمع در چنین شرایطی نشان میدهد که تصور مسئولان و دولت بر این نیست که جنگ بتواند مانع تداوم خدمات شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برنامههای فرهنگی متعددی نیز برای امروز و فردا داریم؛ از جمله برگزاری شورای سینمای استان که با توجه به این نگاه که سینما میتواند در استانهای مختلف فرصتهایی برای گسترش داشته باشد، شورای عالی سینما در مرکز، شورای استانی سینما را پیشبینی کرده و فردا شورای سینمای استان اردبیل را خواهیم داشت.
صالحی ادامه داد: مراسم بزرگداشت شیخ صفیالدین اردبیلی و هفته فرهنگی با این برنامهها آغاز میشود و دیدارهایی با نمایندگان فرهنگی جمهوری آذربایجان در نظر گرفته شده است. به نظر میرسد استان اردبیل با ظرفیت فرهنگی و هنری که دارد، این هفته فرهنگی بتواند به سرعتبخشی این ظرفیت کمک شایانی کند.
وی افزود: ما آمدیم تا به همه مردم خوب استان، بهویژه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، خداقوت و دستمریزاد بگوییم. در این ایام جنگ، توجه و حمایتهای لازم از اصحاب رسانه و فرهنگ استان، نویدی برای دوستان است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: طبیعتاً مشکلات و خسارتهای ناشی از پیامدهای جنگ، صنایع، کسبوکارها و حوزه فرهنگ و هنر را نیز تحت تأثیر قرار داده است. خوشبختانه حوزه فرهنگ و هنر نیز جزو مشاغل آسیبدیده در نظر گرفته شد و مسیر پیشبینیشده برای ارائه تسهیلات به مشاغل آسیبدیده، برای اصحاب فرهنگ و هنر در سراسر کشور و از جمله اردبیل، انشاءالله اجرایی خواهد شد.
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