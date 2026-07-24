تخصیص یک همت برای تالار شهر اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر صدیف بدری عصر جمعه در حاشیه آیین افتتاح مجتمع فرهنگی و هنری عنبران، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: دو مجموعه فرهنگی با زیربنای یک هزار و دویست متر مربع، پس از چندین سال توقف در عملیات اجرایی، خوشبختانه طی دو سال اخیر با تزریق اعتبارات مناسب به بهرهبرداری رسید. هزینه انجامشده برای این پروژهها بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان برآورد میشود که ارزش روز آن با احتساب نرخهای فعلی، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. امیدوارم مردم فرهنگدوست شهرستان نمین و بخش عنبران بتوانند از این مجموعه در حوزه فعالیتهای فرهنگی بهرهمندی لازم را داشته باشند؛ این افتتاح را به همه آنها تبریک میگویم.
بدری با اشاره به رویکرد مجلس در حمایت از بودجههای فرهنگی افزود: اراده مجلس بر حمایت از اقدامات فرهنگی در سطوح ملی، منطقهای و استانی است. پیشنهادهای کمیسیون فرهنگی در برنامه هفتم پیشرفت و نیز بودجههای سنواتی، بهویژه اعتبارات سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، با اولویت تصویب و حمایت ما همراه خواهد شد.
نماینده مردم نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه در طول ۴۷ سال گذشته، اگر اولویت واقعبینانه و عملیاتی به حوزه فرهنگ داده میشد، بسیاری از مشکلات امروز را در سایر بخشها نداشتیم. رهبر شهیدمان سالها قبل نسبت به تهاجم و شبیخون فرهنگی هشدار دادند، اما متأسفانه برنامهریزی مطلوب و درخور توجهی از سوی مسئولان صورت نگرفت. فرهنگ باید به اولویت اساسی برنامهریزی کشور تبدیل شود تا بتوانیم در دیگر حوزهها نیز اثرگذاری مثبتی داشته باشیم.
بدری در ادامه درباره وضعیت تالار شهر اردبیل نیز گفت: تکلیف این پروژه بالاخره روشن میشود. تالار شهر اردبیل چندین سال است که کلید خورده، اما به دلیل تأمین نشدن بودجه مناسب از سوی وزارت فرهنگ و دولت، پیشرفت چندانی نداشته است. ما دو سال قبل از محل ماده ۵۶، مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان برای آن پیگیری کردیم و امسال نیز اعتباراتی در نظر گرفته شده، اما هزینه اجرایی و تجهیزاتی آن بالاست و به حدود یک همت نیاز دارد. با وزیر محترم نیز صحبت کردم که این پروژه در اولویت اصلی دولت قرار گیرد و با تأمین منابع از محل بودجههای بانکی امسال و بودجه سال آینده، امیدواریم ظرف دو تا سه سال آینده به بهرهبرداری کامل برسد.
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