اجرای بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی و تاریخی در هفته اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر تقی‌زاده شکیبا، اظهار کرد: دوم مردادماه، هفته اردبیل آغاز می‌شود و بیش از ۱۰۰ برنامه برای گرامیداشت این هفته پیش‌بینی شده است که علاوه بر اردبیل، در ۵ شهرستان دیگر استان نیز برگزار خواهد شد.

وی افزود: چهارم مردادماه در تقویم کشورمان روز بزرگداشت شیخ صفی‌الدین اردبیلی نام‌گذاری شده است و هفته اردبیل فرصتی برای آشنایی با تاریخ، فرهنگ و توانمندی‌های استان محسوب می‌شود و برای این رویداد، ۳۴ برنامه کلی و ۱۰۴ برنامه جزئی تدارک‌دیده‌شده است.

دبیر ستاد دائمی هفته استان اردبیل گفت: اهداف این هفته شامل تقویت هویت‌های تاریخی، فرهنگی و دینی استان، گرامیداشت مقام شیخ صفی‌الدین، تبیین نقش خاندان صفوی در شکل‌گیری هویت‌های فرهنگی و تمدنی ایران، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری استان و ترویج فرهنگ بومی و میراث اردبیل است.

تقی‌زاده شکیبا ادامه داد: برنامه‌ها از روز جمعه دوم مرداد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس آکادمی علوم آذربایجان، معاون وزیر فرهنگ آذربایجان، نماینده پارلمان آذربایجان و میهمانانی از دانشگاه‌های ترکیه آغاز می‌شود و با رویکرد اتحاد و یکپارچگی ایران اسلامی برگزار خواهد شد.

گفتنی است، هفته اردبیل هر ساله هم‌زمان با سالروز بزرگداشت شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای معرفی پیشینه تاریخی، ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، گردشگری و سرمایه‌گذاری استان اردبیل در سطح ملی و بین‌المللی است.این رویداد باهدف تقویت هویت تاریخی، ترویج فرهنگ بومی، معرفی مفاخر و مشاهیر و همچنین ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه برگزار می‌شود