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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۹

افتتاح مجتمع فرهنگی کلور پس از ۱۷سال با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

افتتاح مجتمع فرهنگی کلور پس از ۱۷سال با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

اردبیل- مجتمع فرهنگی شهر کلور در بخش شاهرود خلخال، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از ۱۷ سال انتظار به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع فرهنگی شهر کلور با زیربنای ۸۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت یک‌هزار متر مربع، با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان شامگاه جمعه با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولانی استانی پس از ۱۷ سال افتتاح شد.

صالحی در آیین افتتاح مجتمع فرهنگی با اشاره به پیشینهٔ والای این سرزمین اظهار کرد: این ایران عزیز، عزت و استقلال خود را مدیون هزاران شهید و خون پاکی است که بر خاک این مرزوبوم جاری شده است.

وی افزود: ایران‌های کوچک، ایران بزرگ را ساخته‌اند. این سرزمین، سرزمین اولیا و بزرگان و آکنده از بقاع متبرکه است. در کمتر جای دنیا می‌توان سرزمینی یافت که هر نقطه‌اش مزاری برای اولیای الهی باشد و مردمش چون شمع، برای حفظ آن جانفشانی کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ایران سرزمین آیین‌هاست؛ تنوع قومی، زبانی و آیینی، همراه با سوگ‌ها و جشن‌ها، ایران را به عنوان یک کشور آیینی در جهان معرفی کرده است.

صالحی در ادامه به جشنوارهٔ رغایب کلور اشاره کرد و آن را جلوه‌ای از عمق تاریخ این مرزوبوم دانست و ادامه داد: این جشنواره با قدمتی بیش از یک سده، ریشه در لیله‌الرغائب و شب مناجات دارد و نشان می‌دهد که تاریخ ایران بزرگ حتی در کوچک‌ترین مناطق نیز زنده و پویاست.

کد مطلب 6897940

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