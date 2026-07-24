افتتاح مجتمع فرهنگی کلور پس از ۱۷سال با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع فرهنگی شهر کلور با زیربنای ۸۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت یکهزار متر مربع، با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان شامگاه جمعه با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولانی استانی پس از ۱۷ سال افتتاح شد.
صالحی در آیین افتتاح مجتمع فرهنگی با اشاره به پیشینهٔ والای این سرزمین اظهار کرد: این ایران عزیز، عزت و استقلال خود را مدیون هزاران شهید و خون پاکی است که بر خاک این مرزوبوم جاری شده است.
وی افزود: ایرانهای کوچک، ایران بزرگ را ساختهاند. این سرزمین، سرزمین اولیا و بزرگان و آکنده از بقاع متبرکه است. در کمتر جای دنیا میتوان سرزمینی یافت که هر نقطهاش مزاری برای اولیای الهی باشد و مردمش چون شمع، برای حفظ آن جانفشانی کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ایران سرزمین آیینهاست؛ تنوع قومی، زبانی و آیینی، همراه با سوگها و جشنها، ایران را به عنوان یک کشور آیینی در جهان معرفی کرده است.
صالحی در ادامه به جشنوارهٔ رغایب کلور اشاره کرد و آن را جلوهای از عمق تاریخ این مرزوبوم دانست و ادامه داد: این جشنواره با قدمتی بیش از یک سده، ریشه در لیلهالرغائب و شب مناجات دارد و نشان میدهد که تاریخ ایران بزرگ حتی در کوچکترین مناطق نیز زنده و پویاست.
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