میزبانی از زائران اربعین «توفیقی الهی» است

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌اله بهداد عصر امروز جمعه با حضور در مواکب مرکزی و محل اسکان زائران اربعین مستقر در یادمان شهدای گمنام اندیمشک با تأکید بر جایگاه این شهرستان به عنوان دروازه ورودی و نخستین مقصد زائران اربعین در خوزستان گفت: اندیمشک افتخار میزبانی از عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) را بر عهده دارد از این رو همه دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و مردمی باید با همدلی و انسجام کامل، زمینه میزبانی شایسته از زائران را فراهم کنند.

وی افزود: سیستم برق مجموعه به صورت مناسب و پایدار تجهیز شده است و سیستم‌های سرمایشی نیز به طور کامل در حال نصب و راه‌اندازی هستند، دستگاه‌های معیوب هم تا پایان وقت امروز تعویض و در اختیار مجموعه قرار خواهند گرفت.

بهداد ادامه داد: عملیات ترمیم و بازسازی سقف سالن‌هایی که در پی موج انفجار ناشی از جنگ دچار آسیب شده بودند نیز تا پایان امروز به اتمام خواهد رسید.

وی بیان کرد: با تکمیل این اقدامات، استقرار کامل امکانات، نیروهای خدمات‌رسان و نیروهای مردمی، این مجموعه به زودی در آئینی رسمی افتتاح می‌شود، سپس به طور کامل آماده ارائه خدمات و اسکان زائران اربعین حسینی خواهد بود.