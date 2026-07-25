به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، به همراه منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، شامگاه جمعه با حضور در مرز منذریه عراق، از روند خدماترسانی به زائران اربعین حسینی در این گذرگاه مرزی بازدید کردند.
در این بازدید که با همراهی مسئولان عراقی انجام شد، نماینده ولیفقیه در استان و استاندار کرمانشاه از بخشهای مختلف مرز منذریه، روند تردد زائران و خدمات ارائهشده در موکبهای مستقر در این مرز بازدید و از نزدیک در جریان اقدامات انجامشده برای پذیرایی و خدمترسانی به زائران قرار گرفتند.
آیتالله غفوری و استاندار کرمانشاه در ادامه از موکب بزرگ آستان قدس رضوی مستقر در مرز منذریه عراق بازدید کرده و از خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی این موکب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مطلع شدند.
همچنین درمانگاه هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران مستقر در مرز منذریه از دیگر بخشهایی بود که مورد بازدید مسئولان قرار گرفت و در جریان این بازدید، روند ارائه خدمات درمانی، امدادی و بهداشتی به زائران مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده ولیفقیه در استان و استاندار کرمانشاه همچنین با حضور در موکبهای برپا شده از سوی مردم عراق، ضمن گفتوگو با خادمان این موکبها، از مهماننوازی، محبت و خدمات صمیمانه آنان در پذیرایی از زائران اربعین حسینی قدردانی کردند.
این بازدید در راستای ارزیابی میدانی روند خدمترسانی به زائران، تقویت هماهنگیهای مشترک میان مسئولان ایرانی و عراقی و بررسی آخرین وضعیت امکانات و خدمات پیشبینیشده در مرز خسروی و منذریه برای میزبانی هرچه بهتر از زائران اربعین حسینی انجام شد.
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