درخواست از دولت برای اصلاح حقوق و مزایای پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، جعفر قادری، در نامهای به سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به گزارشهای مستند سازمان نظام پرستاری درباره بحران منابع انسانی در نظام سلامت، نسبت به پیامدهای خروج گسترده نیروهای پرستاری از مراکز درمانی هشدار داد.
در نامه این نماینده مجلس، آمده است: گزارشات تکاندهنده و مستند از سوی سازمان نظام پرستاری در خصوص «بحران حاد منابع انسانی در نظام سلامت» و خروج گسترده نیروهای بالینی از مراکز درمانی به این دفتر رسیده است.
آمارهای جاری نشان میدهد که سالانه هزاران نفر از نیروهای مجرب پرستاری به دلیل فرسودگی شغلی، نارضایتی معیشتی و احساس تبعیض در نظام پرداختها، اقدام به استعفا یا ترک خدمت نمودهاند. این وضعیت، دیگر یک چالش اداری ساده نیست، بلکه یک «بحران ماندگاری» است که مستقیماً امنیت درمان کشور و سلامت مردم را با مخاطره مواجه کرده است.
تضاد شدید میان حجم کاری طاقتفرسای پرستاران و دریافتیهای آنها، در کنار عدم اجرای کامل قوانین حمایتی، جامعه پرستاری را در آستانه یک گسست عملیاتی قرار داده است.
به عنوان نماینده مردم، عرض میکنم که بدون بازگشت به عدالت در پرداختها و اصلاح بنیادین احکام حقوقی و مزایای رفاهی پرستاران، هیچ تلاشی برای جذب نیروی جدید، اثرگذار نخواهد بود؛ زیرا ظرفیتهای استخدامی فعلی هرگز نمیتواند جایگزین خروج نیروهای باتجربه و متخصص گردد.
لذا با استناد به جایگاه راهبردی جنابعالی در دولت، تقاضا دارم: در راستای جلوگیری از فروپاشی زنجیره مراقبت در بیمارستانها، دستور فرمایید موضوع «اصلاح جامع احکام حقوقی، بازنگری در فوقالعادههای جذب و پرداخت معوقات اضافهکار پرستاران» در اولویتهای فوری دولت قرار گیرد و با هماهنگی میان وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، راهکاری پایدار برای توقف روند استعفای نیروهای بالینی اتخاذ شود.
امید است با نگاه پدرانه و مدیریتی جنابعالی، عدالت در نظام سلامت برقرار شده و جامعه پرستاری با اطمینان از حمایت دولت، به خدمت به مردم ادامه دهند.
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