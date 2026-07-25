به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه فدراسیون نجات غریق و غواصی آمده است: «همزمان با روز جهانی پیشگیری از غرقشدگی، بر یک حقیقت مهم تأکید کنیم؛ حقیقتی که میتواند جان انسانهای بسیاری را نجات دهد: غرقشدگی قابل پیشگیری است.
هر سال خانوادههایی در سراسر جهان و کشور ما عزیزان خود را در حوادث آبی از دست میدهند. بسیاری از این حوادث نه به دلیل کمبود امکانات، بلکه به دلیل ناآگاهی، بیاحتیاطی یا رعایت نکردن اصول ساده ایمنی رخ میدهد.
رسالت فدراسیون نجات غریق و غواصی تنها آموزش یا تربیت ناجیان غریق نیست؛ رسالت ما گسترش فرهنگ ایمنی در آب و پیشگیری از وقوع حوادثی است که میتوان از آنها جلوگیری کرد. ما باور داریم که آموزش، آگاهی، مسئولیتپذیری و همکاری همه دستگاهها و مشارکت مردم، مهمترین ابزارهای نجات جان انسانها هستند.
از همه خانوادهها درخواست میکنیم کودکان را هرگز بدون نظارت در کنار آب رها نکنند، از همه هموطنان میخواهیم تنها در مکانهای ایمن و تحت پوشش ناجیان غریق شنا کنند و از همه مسئولان و رسانهها دعوت میکنیم تا در ترویج فرهنگ ایمنی در آب، همراه و همصدا باشند.
امروز از همه شما میخواهیم سفیر ایمنی آب باشید؛ زیرا گاهی یک آموزش کوتاه، یک تذکر بهموقع یا یک تصمیم درست، میتواند از وقوع یک حادثه جبرانناپذیر جلوگیری کند.
بیایید با هم تعهد کنیم که با افزایش آگاهی، توسعه آموزش و تقویت فرهنگ پیشگیری، آیندهای ایمنتر برای همه مردم ایران رقم بزنیم.
آب، زندگی است؛ ایمنی، مسئولیت ماست.»
فدراسیون نجات غریق و غواصی در روز جهانی پیشگیری از غرق شدگی از همه مسئولان، مردم و رسانه ها خواست تا در ترویج فرهنگ ایمنی در آب، همراه و همصدا باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه فدراسیون نجات غریق و غواصی آمده است: «همزمان با روز جهانی پیشگیری از غرقشدگی، بر یک حقیقت مهم تأکید کنیم؛ حقیقتی که میتواند جان انسانهای بسیاری را نجات دهد: غرقشدگی قابل پیشگیری است.
نظر شما