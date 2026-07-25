ساز طرح صنوف آلاینده بیرجند کوک شد؛ اراضی جدید در مسیر ساماندهی

محمد میر مودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تأمین زمین برای متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: در شهر بیرجند تاکنون نزدیک به ۱۳ هزار نفر برای دریافت زمین ثبت‌نام کرده‌اند که حدود هفت هزار نفر از آنان تأیید نهایی شده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ادامه داد: تعدادی از متقاضیان به دلیل محدودیت‌های قانونی امکان دریافت زمین در شهر بیرجند را ندارند، چراکه برخی از آنها ساکن روستا هستند و امکان واگذاری زمین شهری به متقاضیان روستایی وجود ندارد.

مودی با بیان اینکه برای حل این مشکل جلسات متعددی با استانداری و بنیاد مسکن برگزار شده است، گفت: تلاش می‌کنیم متقاضیان روستاهای اطراف بیرجند مانند حاجی‌آباد، دستگرد و امیرآباد از ظرفیت زمین‌های روستایی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به محدودیت اراضی دولتی در حریم شهر بیرجند بیان کرد: بخش زیادی از اراضی اطراف این شهر، مستثنیات و دارای مالک خصوصی است و دولت امکان واگذاری مستقیم آنها را ندارد، اما با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه و توافق با مالکان، پیگیر تأمین زمین هستیم.

امکان انتخاب شهر برای متقاضیان بیرجندی

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: برای متقاضیان شهر بیرجند که تأیید نهایی شده‌اند، علاوه بر ظرفیت‌های داخل شهر، امکان استفاده از زمین در شهرهای مجاور و حتی سایر شهرهای استان با انتخاب سرپرست خانوار فراهم شده است.

مودی افزود: در بیشتر شهرهای استان به جز قاین و طبس که حجم تقاضا بالاست، مشکل جدی برای تأمین زمین نداریم و فرآیند واگذاری مطابق برنامه انجام خواهد شد.

وی درباره وضعیت طبس نیز گفت: با استفاده از ظرفیت روستاهای حریم شهر، زمین مورد نیاز متقاضیان تأمین شده و در حال حاضر برای متقاضیان این شهر مشکلی وجود ندارد.

مودی درباره اراضی حدفاصل سراب و بلوار شهید آوینی بیرجند نیز گفت: بخشی از این اراضی متعلق به بنیاد مستضعفان، بخشی متعلق به اوقاف و بخشی متعلق به دانشگاه آزاد است که توافق‌هایی با این مجموعه‌ها انجام شده است.

وی ادامه داد: بخشی از این اراضی برای تأمین سرانه‌های عمومی جنوب شهر بیرجند اختصاص خواهد یافت، چراکه این منطقه با کمبود سرانه‌هایی مانند فضای آموزشی مواجه است.

ورودی مهرشهر بیرجند وارد مرحله اجرا می‌شود

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی درباره آخرین وضعیت ورودی مهرشهر بیرجند هم گفت: این موضوع نیازمند همکاری چند دستگاه از جمله راه و شهرسازی، استانداری و شهرداری است.

وی افزود: طرح مربوط به این ورودی تهیه و مصوب شده و مشخص است که مسیر ورود و خروج ترافیک چگونه باید ساماندهی شود، اما اجرای آن نیازمند ورود به مرحله عملیاتی و تأمین منابع است.

مودی گفت: بخشی از منابع مورد نیاز از سوی راه و شهرسازی تأمین شده و آمادگی داریم با همکاری استانداری، سازمان برنامه و شهرداری اجرای این طرح را آغاز کنیم.

الحاق زمین جدید برای شهرک صنوف آلاینده بیرجند

وی درباره انتقال صنوف آلاینده از داخل شهر بیرجند نیز اظهار کرد: برای توسعه شهرک صنوف آلاینده و تأمین زمین مورد نیاز، الحاق جدیدی با همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: هدف از این اقدام، رفع مشکلات ناشی از فعالیت صنوف آلاینده در داخل شهر و ساماندهی این مشاغل است.

مودی تأکید کرد: واگذاری زمین‌های جدید در حال پیگیری است و امیدواریم با همکاری اصناف، انتقال واحدها از داخل شهر سرعت بگیرد.

به گفته وی، در مورد مدیریت واگذاری زمین، تقاضای جدیدی به اداره کل ما برای الحاقات جدید در شهرک صنوف آوردند که ما برای رفع مشکلاتِ داخل شهر از سمت این صنف، مخصوصاً خیابان عدل، با این موضوع موافقت کرده و الحاق زمین جدید را انجام دادیم.