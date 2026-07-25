بررسی گسترش همکاری‌ اقتصادی وترانزیتی استان اردبیل و جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان اظهار کرد: استان اردبیل بیشترین مرز مشترک با جمهوری آذربایجان را دارد و توسعه همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و ترانزیتی با این کشور از اولویت‌های استان است.

وی راه‌اندازی بارانداز ریلی لجستیکی را به نفع هر دو طرف دانست و افزود: همواره نگاه و مراودات ما با جمهوری آذربایجان به‌عنوان کشور همسایه دوستانه بوده است و با راه‌اندازی بارانداز ریلی، میزان واردات و صادرات طرفین افزایش خواهد یافت.

سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان نیز گفت: موضوع راه‌اندازی بارانداز ریلی را در باکو پیگیری خواهیم کرد و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه بخش کشاورزی، مورد توجه تجار و سرمایه‌گذاران این کشور همسایه است.

مجتبی دمیرچی‌لو بیان کرد: با توجه به اشتراکات استان اردبیل و جمهوری آذربایجان، موضوعات مختلف اقتصادی، فرهنگی و ترانزیتی با طرف آذربایجانی پیگیری و در دستور کار قرار خواهد گرفت.