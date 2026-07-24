افتتاح ۳ مجتمع فرهنگی در اردبیل، نشان از توجه ویژه دولت به فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه شامگاه جمعه در آیین افتتاح مجتمع فرهنگی و هنری کلور در شهرستان خلخال، اظهار کرد: افتتاح سه مجتمع فرهنگی و هنری همزمان با هفته استان اردبیل توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سه منطقه استان، نشانگر توجه ویژه دولت چهاردهم به فرهنگ و هنر در جامعه است.

وی افزور:رئیس‌جمهور محترم در نشست‌ها و جلسات با حضور استانداران، بر کسب رضایت‌مندی مردم و خدمت بی‌وقفه به آن‌ها تاکید بسیاری دارند.

استاندار اردبیل گفت : از همین‌رو امسال ۴ سفر به شهرستان خلخال داشته‌ایم و البته به سایر شهرستان‌های استان اردبیل هم سفرهای متعددی انجام شده که این سفرها تداوم خواهد یافت.

امامی یگانه تصریح کرد: عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی و هنری کلور از سال ۱۳۹۳ آغاز شده بود که با عنایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت چهاردهم و با هزینه‌کرد به‌روز ۵۰میلیارد تومان و زیربنای ۸۰۰ مترمربع به بهره‌برداری رسید و در سطح شهرستان خلخال ۲ مجتمع فرهنگی و هنری دیگر با ظرفیت ۴۰۰ نفر آماده بهره‌برداری است.