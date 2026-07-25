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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۸

 سردار اسدی: جنگ ما با دشمن، فرسایشی است/ منتظر رویارویی زمینی هستیم

 سردار اسدی: جنگ ما با دشمن، فرسایشی است/ منتظر رویارویی زمینی هستیم

معاون سابق بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص)  با تأکید بر اینکه نابودی «شیطان بزرگ» نیازمند صبر و گذشت زمان است، گفت: جنگ ما با دشمن، جنگی فرسایشی و تمام‌نشدنی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسدی معاون سابق بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با تأکید بر اینکه نابودی «شیطان بزرگ» نیازمند صبر و گذشت زمان است، گفت: جنگ ما با دشمن، جنگی فرسایشی و تمام‌نشدنی است؛ اما پیروزی از آنِ کسانی است که برای رضای خدا و انجام تکلیف می‌جنگند.

وی ادامه داد: ما از خدا می‌خواهیم که نیروی زمینی ارتش متجاوز آمریکا در موقعیتی قرار گیرد که بتوانیم روی زمین با آن‌ها درگیر شویم. آن روز که بتوانیم تعدادی از اسرای آمریکایی را در کشورمان به نمایش بگذاریم، روز جشن ملت ایران خواهد بود؛ همان ملتی که شب‌ها به خیابان‌ها می‌آید و از نیروهای مسلح می‌خواهد تا انتقام این همه شرارت را بگیرند.

معاون سابق بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود همه توانمندی‌های خود، نجابت دارد و مراقب است که حتی یک بی‌گناه آسیب نبیند. ما تنها مقرهای متعلق به «شیطان بزرگ» (آمریکا) را هدف قرار می‌دهیم؛ وگرنه برای مسلمانان کشورهای منطقه همچون کویت، عربستان و قطر احترام قائل هستیم.

کد مطلب 6898076
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      6 3
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      قصاص و قتل سگ زرد جنایتکار باعث اصلی فتنه جنگ و تجاوز به تحریک نتانیابو فراموش نشود . مرگ بر امریکا ننگ بر امریکائیها با این پرزدنتشان
    • امیرو کرمانشاهی IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      3 2
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      اگرسپاه نبود،کشورهم نبود .امام خمینی ره حالا مفهوم این جمله گهرباررامیفهمیم

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