به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی از اجرای عملیات روشنایی در سه مقطع از گردنه‌های حادثه‌خیز شهرستان بروجن خبر داد و اظهار کرد: امسال یکی از پرمصرف‌ترین سال‌ها از نظر اجرای پروژه‌های روشنایی در سطح استان بوده است و خوشبختانه اقدامات مؤثری در این حوزه آغاز شده است.

مدیرکل راهداری استان با اشاره به جزئیات این پروژه‌ها افزود: در محور گردنه گوشنگلی به طول تقریبی ۳ کیلومتر، عملیات روشنایی با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد در حال اجراست و تنها مشکل باقی‌مانده، تأمین کابل مورد نیاز است که با همکاری مخابرات در حال پیگیری می‌باشد. همچنین در گردنه مروارید به طول ۲ کیلومتر، کلیه تجهیزات و وسایل مورد نیاز خریداری شده و پروژه آماده مرحله اجراست.

خدابخشی در ادامه با اشاره به سومین مقطع روشنایی تصریح کرد: در محور تنگ بیدکان نیز به طول ۳.۵ کیلومتر، قرارداد با پیمانکار منعقد شده است، اما به دلیل عدم تخصیص پیش‌پرداخت، پیمانکار موفق به خرید تجهیزات نشده است که با تأمین اعتبار، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی مجموع عملیات روشنایی در دست اجرای شهرستان بروجن را ۸.۵ کیلومتر اعلام کرد و گفت: با توجه به کوهستانی و پرپیچ‌وخم بودن محورهای استان، روشنایی گردنه‌ها یکی از اولویت‌های اصلی این اداره کل محسوب می‌شود و امیدواریم با تأمین اعتبارات و رفع موانع موجود، هرچه سریع‌تر شاهد بهره‌برداری کامل از این پروژه‌ها باشیم.

مدیرکل راهداری چهارمحال و بختیاری در پایان با تأکید بر اهمیت روشنایی در کاهش تصادفات جاده‌ای، خاطرنشان کرد: ایمن‌سازی گردنه‌ها و محورهای کوهستانی نه تنها جان و مال هموطنان را حفظ می‌کند، بلکه موجب تسهیل در تردد شبانه و افزایش رضایت مردم خواهد شد. از تمامی دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان محترم استان انتظار داریم در تأمین اعتبارات و رفع موانع، این اداره کل را یاری نمایند.