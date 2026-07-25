گزارش عملکرد بیمه آسیا سال ۱۴۰۴؛ استقرار انضباط مالی و مدیریت ریسک

یادداشت مهمان - مجتبی حیدری، مدیرعامل بیمه آسیا؛ سال ۱۴۰۴ برای کل کشور و البته صنعت بیمه، سالی آمیخته با ابهامات محیطی و نوسانات سیستمی بود. ما دو جنگ و حوادث دی ماه را در کشور داشتیم که به جد موجب شد شرایط برای همه بنگاه های اقتصادی پرریسک و سخت شود. دشمن تلاش کرد ما را از ادامه مسیر منصرف کند اما وحدت و اتحاد میان مردم این ورق را کاملا برگرداند.



برای «بیمه آسیا»، گذر از این دوره مستلزم بازنگری در مدل‌های عملیاتی و خروج از رفتارهای سنتیِ بازار بود. استراتژی ما در این سال، نه اتکا به رویدادهای بیرونی، که تمرکز بر «اصلاح ساختار پرتفوی» و «انضباط در مدیریت ریسک» بود؛ رویکردی که نتایج آن اکنون نه در متنِ سخنرانی‌ها، بلکه در صورت‌های مالی شرکت کاملا دیده میشود و متبلور است. ما برنامه تحولی شرکت را تدوین و اجرایی کردیم. پایش های فصلی اجرایی شد توانستیم از دل آن بحران های متعدد فرصت بسازیم.توانگری مالی شرکت بیمه آسیا در بحران انفجار بندر شهید رجایی،آتش سوزی شرکت کاله و مدیران خودرو وخسارات ظالمانه ای که دشمن صهیونی امریکایی به کشور وارد کرد خود را نشان داد. ما در تمام بحران ها کنار مردم بودیم و تمام خسارات به موقع رسیدگی و پرداخت شد.



واقعیتِ مالی سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده یک جهش در بهره‌وری عملیاتی است. حق‌بیمه تولیدی شرکت با رشدی ۳۷ درصدی به ۶۲۶,۵۸۷,۲۴۱ میلیون ریال رسید. اما برای شرکت بیمه آسیا، رشدِ حجمِ عملیات بدونِ کیفیتِ سودآوری، فاقد ارزش راهبردی است. در همین راستا، سود خالص شرکت با رشدی ۴۵۵ درصدی، به نزدیک ۶ همت ارتقا یافت درحالیکه پیش از این و درسال ۱۴۰۳ این سود حدود یک همت بود. از سوی دیگرسود پایه هر سهم از ۲۹۰ ریال به ۱,۶۰۸ ریال افزایش پیدا کرد. این اعداد، خروجیِ تصمیمات سخت‌گیرانه برای برون رفت از فعالیت‌های کم‌بازده و تمرکز بر پرتفوی با ریسکِ کنترل‌شده است.

در حوزه مدیریت ریسک و نسبت خسارت که یکی از محورهای اصلی عدم‌قطعیت در صنعت بیمه است، نسبت خسارت شرکت به ۶۴.۵ درصد رسید. با تحلیلِ همبستگیِ ریسک‌ها در رشته درمان — که با ۲۱۸,۰۳۲,۲۲۹ میلیون ریال حق بیمه، بخش قابل‌توجهی از پرتفوی ماست — اقدام به اصلاحِ فرآیندهای صدور کردیم. این اصلاحِ استراتژیک منجر به کاهشِ قابل‌توجه تعداد صدور در رشته‌های بدنه، ثالث و درمان (به ترتیب ۳.۵، ۱۳.۵ و ۱۰.۷ درصد) و در نتیجه، کاهش ۵.۵ درصدی در نسبت خسارت رشته درمان شد. مقایسه عملکرد ما با میانگین رشد ۹۸ درصدیِ نسبت خسارت در صنعت بیمه و ثبت رشد ۵۵ درصدی برای بیمه آسیا، نشان‌دهنده اثربخشیِ مدل‌های جدیدِ مدیریت ریسک ماست.

در حوزه سرمایه‌گذاری، با هدفِ مولدسازی دارایی‌ها، کل سرمایه‌گذاری‌های شرکت با ۵۰ درصد رشد به ۱۲۹,۲۱۵,۰۳۱ میلیون ریال رسید و مبلغ کل سرمایه‌گذاری‌های شرکت به ۳۴۴,۲۲۱,۹۶۰ میلیون ریال بالغ شد. نتیجه این تخصیصِ بهینه منابع، ارتقای نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) به ۸ درصد و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به ۷۰ درصد بود.

بیمه آسیا در سال ۱۴۰۴، از مرحله تثبیتِ وضعیت عبور کرده و اکنون در مسیرِ رشدِ پایدارِ عملیاتی قرار دارد. تلاش برای تدوین نقشه راه ما این است که در محیط‌های پرچالش، تنها ساختارهای چابک و مبتنی بر داده می‌توانند ارزش‌آفرین باشند.

بیمه آسیا امروز شرکتی است که تصمیم به اصلاح مسیر خود گرفته است؛ با شفافیت مالی و حاکمیت شرکتی قدرتمند، نه تنها پاسخگوی تعهدات امروز است، بلکه پایه‌های محکم فردایی سودآور را برای ذی‌نفعان خود می‌سازد که می‌تواند کل کشور را در صنعت بیمه منتفع کند. ما وعده نمی‌دهیم؛ عملکرد ما مسیر را مشخص می‌کند.