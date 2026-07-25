یک کشته و ۵ مصدوم در تصادف شدید محور اهواز - شوش

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای در توضیح این حادثه اظهار کرد: ساعت ۰۰:۳۰ امروز شنبه سوم مردادماه، گزارشی از وقوع تصادف در حوالی روستای مراونه به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه در این سانحه یک نفر بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت که هویت وی هنوز مشخص نشده است. همچنین پنج سرنشین دیگر خودروها دچار مصدومیت شدند.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: مصدومان پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، با آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شدند و تحت مراقبت‌های تخصصی قرار گرفتند.

احمدی بلوطکی بیان کرد: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است و نتایج تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.