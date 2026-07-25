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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۸

۸ حادثه در ۲۴ ساعت گذشته در اصفهان؛ ۱۶ مصدوم امدادرسانی شدند

۸ حادثه در ۲۴ ساعت گذشته در اصفهان؛ ۱۶ مصدوم امدادرسانی شدند

اصفهان ـ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان از وقوع ۸ حادثه در ۲۴ ساعت گذشته در این استان خبر داد و گفت: در این حوادث ۱۸ نفر حادثه‌دیده و ۱۶ نفر مصدوم شدند .

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آمار عملیات‌های جمعیت هلال احمر استان اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر ظهار کرد: در این باره زمانی در مجموع ۸ مورد حادثه در استان ثبت شده است که از این تعداد ۵ مورد جاده‌ای، ۲ مورد خدمات حضوری و یک مورد نیز حادثه جنایی بوده است.

وی افزود: در این حوادث ۱۸ نفر حادثه‌دیده و ۱۶ نفر مصدوم شدند که از این تعداد ۵ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۲ نفر نیز خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به پایگاه‌های حاضر در عملیات‌های امدادی گفت: پایگاه‌های کوهپایه، مهیار شهرضا، پادنا، زودان مبارکه، قلعه‌آقا لنجان، ازونبلاغ فریدونشهر و پلیس‌راه فلاورجان در عملیات‌های امدادرسانی مشارکت داشتند که پایگاه پلیس‌راه فلاورجان در دو مورد از حوادث حضور یافت.

مومنی با تأکید بر آماده‌باش نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر در سطح استان تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی و امدادی به صورت مستمر در حال خدمت‌رسانی به حادثه‌دیدگان هستند و در صورت بروز هرگونه حادثه، اقدامات اولیه و انتقال مصدومان در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود.

کد مطلب 6898158

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