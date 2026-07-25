به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حیدرپور اظهار کرد: برنامه‌های پایش و نظارت زیست‌محیطی در استان مازندران به‌صورت مستمر و با جدیت دنبال می‌شود و در همین راستا، طی بازه زمانی اخیر ۳۳۵ مورد بازدید و پایش از واحدهای تولیدی، خدماتی و درمانی استان انجام شده است.

وی افزود: نتیجه این پایش‌ها صدور ۳۰ اخطاریه زیست‌محیطی برای واحدهای متخلف و توقف فعالیت ۲ واحد آلاینده بوده است.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با تأکید بر استمرار نظارت‌ها گفت: هدف اصلی این اقدامات، کاهش آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی و صیانت از سلامت محیط زیست استان است.

حیدرپور تصریح کرد: رعایت ضوابط و الزامات زیست‌محیطی از سوی واحدهای مختلف، علاوه بر حفظ سلامت اکوسیستم‌ها، نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار در مازندران دارد و این اداره‌کل با هرگونه تخلف و ایجاد آلودگی برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.

وی همچنین از تلاش کارشناسان و محیط‌بانان استان قدردانی کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست گزارش کنند.