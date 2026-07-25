محکومیت ۱۸۷ میلیاردی قاچاقچی روغن در چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عزیزی گفت: پرونده قاچاق ۱۳۳ تن و ۶۲۰ کیلو گرم روغن خوراکی به ارزش ۹۳ میلیارد و ۵۳۴ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی چابهار رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و تایید ثبت نشدن کالا در سامانه جامع انبارها، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۹۳ میلیارد و ۵۳۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته عزیزی؛ شعبه همچنین به دلیل موجود نبودن عین کالا و بهای مال تلف شده نیز ۹۳ میلیارد و ۵۳۴ میلیون ریال به جزای نقدی اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۸۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی تصریح کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج) این تخلف را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.