کسب رتبه نخست نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان در تحقق ساخت مدارس خیرساز

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لکزایی صبح شنبه به خبرنگاران گفت: استان سیستان و بلوچستان با اتکا به مشارکت ارزشمند خیرین نیکاندیش، همراهی مسئولان و برنامهریزی منسجم، موفق شد در جشنواره بیستوپنجم خیرین مدرسهساز، رتبه نخست کشور در تحقق تعهدات خیرین را به خود اختصاص دهد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان افزود: در بیستوپنجمین جشنواره خیرین مدرسهساز مجموع تعهدات ثبتشده برای استان ۱۳ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال بوده که تاکنون ۱۰ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال از این تعهدات محقق شده است، دستاوردی ارزشمند که بیانگر اعتماد خیرین به روند اجرای پروژههای آموزشی و تعامل مؤثر میان خیرین، دولت و مجموعه نوسازی مدارس استان است.
وی ادامه داد: همچنین در سال ۱۴۰۴ استان با ثبت تعهدات خیرین به ارزش ۵ همت موفق به کسب رتبه نخست کشور در این شاخص شد که این موفقیت، نقطه عطفی در مسیر توسعه فضاهای آموزشی و گسترش عدالت آموزشی در استان به شمار میرود.
لکزایی با تأکید بر اینکه مشارکت خیرین، سرمایهای ماندگار برای آینده تعلیم و تربیت است، تصریح کرد: این افتخار حاصل همدلی خیران بزرگوار، حمایت مسئولان ملی و استانی، همراهی جامعه خیرین مدرسهساز و تلاش شبانهروزی همکاران مجموعه نوسازی مدارس است و بدون شک استمرار این مشارکتها، زمینهساز شتاب بیشتر در اجرای پروژههای آموزشی و محرومیتزدایی از فضاهای آموزشی استان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با شفافیت در اجرای پروژهها، نظارت مستمر بر تحقق تعهدات و بهرهگیری از ظرفیت خیرین، مسیر توسعه زیرساختهای آموزشی را با قدرت ادامه خواهد داد تا دانشآموزان سراسر استان از فضاهای آموزشی استاندارد، ایمن و باکیفیت بهرهمند شوند.
نظر شما