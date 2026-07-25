به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ابراهیمی، معاون فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان کشور که به منظور حضور در آیین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان به این استان سفر کرده است، صبح شنبه با آیتالله محامی دیدار و گفتوگو کرد.
️آیتالله محامی در این دیدار با اشاره به جایگاه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در نظام تعلیم و تربیت، اظهار داشت: دغدغه اصلی این است که دانشگاه فرهنگیان بتواند معلمانی را تربیت کند که از نظر علمی، فرهنگی و اعتقادی در تراز اهداف نظام اسلامی باشند.
️وی با تأکید بر ضرورت بررسی میزان اثرگذاری برنامههای فرهنگی و تربیتی در این دانشگاه افزود: باید ارزیابی دقیقی از میزان تأثیر فعالیتهای فرهنگی، نقش اساتید، عملکرد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و خروجیهای تربیتی دانشگاه انجام شود تا مشخص شود این برنامهها تا چه اندازه در تحقق اهداف مورد نظر موفق بودهاند.
️آیتالله محامی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است، گفت: این دانشگاه باید همان جایگاهی را پیدا کند که رهبر شهید انقلاب اسلامی بر آن تأکید داشت، اما تاکنون آنگونه که باید به آن توجه نشده است.
️وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود امکانات دانشگاه فرهنگیان استان اشاره کرد و گفت: در گذشته برای رفع مشکلات این دانشگاه پیگیریهای متعددی انجام شده و حتی پیشنهاد استفاده از ظرفیت دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی برای برگزاری بخشی از کلاسها و استفاده از امکانات آموزشی و خوابگاهی مطرح شد، اما این پیشنهادها مورد استقبال مسئولان وقت دانشگاه فرهنگیان قرار نگرفت.
️نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان تأکید کرد: اداره دانشگاه فرهنگیان نیازمند روحیه جهادی و بسیجی است و مسئولان باید با انگیزه و حضور میدانی، از ظرفیت همه دستگاهها برای تقویت این دانشگاه استفاده کنند؛ چراکه صرف افزایش امکانات بدون وجود انگیزه و مدیریت جهادی، مشکلات را برطرف نخواهد کرد.
️همچنین حمیدرضا ابراهیمی، معاون فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان کشور، ضمن قدردانی از دغدغهها و حمایتهای آیتالله محامی با اشاره به ارتقای کیفیت جذب دانشجو در سالهای اخیر اظهار داشت: با اصلاح شاخصهای گزینش، کیفیت علمی و فرهنگی دانشجویان ورودی دانشگاه فرهنگیان در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به شکل محسوسی افزایش یافته و امروز دانشجویان توانمندتر و متعهدتری وارد این دانشگاه میشوند.
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