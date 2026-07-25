https://mehrnews.com/x3cFqz ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱ کد مطلب 6899031 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱ بسته خبری شبانه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۳مردادماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 15 MB کد مطلب 6899031 کپی شد مطالب مرتبط کشف محموله داروهای میلیاردی غیرمجاز قاچاق در مرزهای سیستان وبلوچستان دانشگاه فرهنگیان هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است تولید تخممرغ در مرکز سیستان و بلوچستان از مرز ۵۰۰ تن گذشت محکومیت ۱۸۷ میلیاردی قاچاقچی روغن در چابهار کسب رتبه نخست نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان در تحقق ساخت مدارس خیرساز گام راهبردی برای مقابله با زمینخواری در سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان بسته خبری قاچاق
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